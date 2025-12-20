The Malibu Hotel Vũng Tàu: Year End Party 2025 - Tôn vinh giá trị vươn xa

Khách sạn Malibu tọa lạc trên trục đường Lê Hồng Phong, trung tâm thành phố biển Vũng Tàu, cách Quảng trường Tam Thắng 300m và gần bãi biển Thùy Vân. Vị trí thuận lợi, cảnh quan đẹp, giao thông dễ dàng giúp Malibu trở thành lựa chọn lý tưởng để tổ chức Year End Party và các sự kiện doanh nghiệp.

Sảnh lễ tân khách sạn

Lobby mới nâng cấp toàn diện - Khởi đầu hoàn hảo cho đêm tiệc

Điểm nhấn nổi bật năm nay chính là không gian sảnh Lobby được nâng cấp hoàn toàn mới, mang vẻ đẹp hiện đại và tinh tế hơn bao giờ hết. Với thiết kế mở, chất liệu đá sang trọng và hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, Lobby mới không chỉ gây ấn tượng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà còn tạo nên không gian lý tưởng cho khách mời check-in.

Sảnh Grand Ballroom - tầng 4

Không gian sảnh tiệc sang trọng - Tùy biến theo phong cách doanh nghiệp

Sảnh tiệc tại Malibu mang phong cách trang nhã - hiện đại chuẩn 5 sao, với diện tích linh hoạt phù hợp cho các sự kiện từ 30 đến hơn 350 khách.

Không gian được trang bị:

Hệ thống âm thanh – ánh sáng chuyên nghiệp

Màn hình LED, sân khấu tiện nghi

Cách bố trí đa dạng theo concept

Khu vực dành cho vinh danh – trao giải – biểu diễn nghệ thuật

Mỗi doanh nghiệp đều có thể tùy chỉnh phong cách trang trí để phù hợp chủ đề "Vươn Mình Bứt Phá" hoặc chọn chủ đề riêng theo thông điệp công ty.

Trải nghiệm ẩm thực 5 sao - Đẳng cấp và tinh tế

Một đêm Gala đáng nhớ không thể thiếu ẩm thực chất lượng. Malibu mang đến hành trình ẩm thực phong phú với:

Ẩm thực Á – Âu hiện đại

Đặc sản biển Vũng Tàu tươi ngon

Nguồn nguyên liệu tươi sạch, chọn lọc kỹ lưỡng

Thực đơn gồm món khai vị, soup, món chính và tráng miệng, được chế biến và trình bày theo tiêu chuẩn 5 sao. Doanh nghiệp có thể tùy chọn set menu hoặc yêu cầu thiết kế thực đơn theo chủ đề riêng để tạo dấu ấn khác biệt cho buổi tiệc.

Điều làm nên sự khác biệt của Malibu không chỉ là không gian, mà là trải nghiệm phục vụ từ trái tim. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi khâu.

Sự tận tâm ấy đảm bảo rằng mỗi đêm tiệc tại Malibu đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ – chuyên nghiệp – hoàn hảo.

Malibu Hotel - Nơi cảm xúc thăng hoa và giá trị được tôn vinh

Không chỉ là điểm lưu trú cao cấp, The Malibu Hotel Vũng Tàu là nơi doanh nghiệp gửi gắm những khoảnh khắc quan trọng nhất cuối năm. Với không gian sang trọng, Lobby mới ấn tượng, dịch vụ chuẩn 5 sao và chất lượng tổ chức chuyên nghiệp, Malibu cam kết đem đến cho doanh nghiệp một Year End Party thật sự xứng tầm.

Hãy để Malibu cùng doanh nghiệp tạo nên một đêm hội rực rỡ - nơi những nỗ lực được ghi nhận, thành tựu được tôn vinh và khát vọng mới được thắp lên.