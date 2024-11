The Manor Central Park tạo hấp lực mới với biệt thự phố nội đô

The Aristo được kiến tạo để trở thành biểu tượng mới cho cộng đồng tinh hoa

Giải mã cơn khát "shop-villa" cao cấp

Biệt thự phố thương mại (shop-villa) đang trở thành làn sóng mới trên thị trường bất động sản do có sự kết hợp hài hòa giữa không gian biệt thự với chức năng thương mại. Được định vị ở phân khúc cao cấp, shop-villa có thiết kế sang trọng, diện tích lớn và vị trí đắc địa tại các khu đô thị hiện đại. Đây là ưu tiên lựa chọn của các chủ nhân coi trọng trải nghiệm không gian sống đẳng cấp và giá trị khai thác kinh doanh, đầu tư dài hạn. Hơn cả sở thích sưu tầm những sản phẩm độc bản, những người thành đạt đang ngày càng tìm kiếm những không gian sống được thiết kế tối ưu "tuyên ngôn cá nhân", mang dấu ấn chủ nhân để trở thành di sản có tính kết nối, truyền đời qua nhiều thế hệ.

Trong khi đó, theo báo cáo của Savills về thị trường bất động sản quý 2/2024, nguồn cung mới của phân khúc biệt thự/nhà phố tại Hà Nội chỉ dừng ở mức 128 căn, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Kho hàng sơ cấp giảm 9% theo quý và 24% theo năm xuống còn 608 căn trên 16 dự án toàn Hà Nội.

Tình trạng khan hiếm khiến giá bất động sản thấp tầng nội đô tăng đáng kể. Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), kết thúc quý 3/2024, giá bán biệt thự, nhà liền kề trong dự án đều có xu hướng tăng so với quý trước. Báo cáo tổng quan thị trường của Savills cũng cho thấy, giá bán biệt thự theo quý tăng tới 9%.

Việc các bất động sản thấp tầng không ngừng tăng giá cho thấy nhu cầu sở hữu, đầu tư dòng sản phẩm này tăng mạnh. Đặc biệt khi các sản phẩm được thiết kế "đo ni đóng giày" cho mỗi chủ nhân như shop-villa càng được săn đón, giới đầu tư cho rằng đây sẽ là gia sản truyền đời cho thế hệ mai sau với giá trị không ngừng gia tăng theo thời gian.

Từ "độc bản" tới "di sản"

Hơn cả sự khan hiếm, đó là "độc bản". Và khi mỗi gia sản "độc bản" được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì di sản chính là dấu ấn văn hóa và phong cách sống để lại cho đời sau. Với tầm nhìn kiến tạo những biểu tượng có giá trị di sản, nhà phát triển Bitexco đã kiến tạo The Manor Central Park trở thành không gian sống lý tưởng, một "kỷ nguyên mới của Hà Nội 36 phố phường" nhưng đồng thời có giá trị bền vững cho thế hệ mai sau và là di sản lưu giữ bản sắc cá nhân trường tồn.

Là "viên ngọc quý" trong lòng The Manor Central Park, The Aristo ra mắt thị trường khi hệ sinh thái dịch vụ tiện ích của khu đô thị đã và đang hoàn thiện. Phân khu đặc biệt này chỉ có giới hạn 75 Biệt thự phố thương mại "độc bản" với từng đường nét được chăm chút tỉ mỉ, có đặc quyền cá nhân hóa theo phong cách của chủ nhân.

The Aristo sở hữu hệ tọa độ hiếm có ngay cửa ngõ giao thương quan trọng

Toạ lạc tại vị trí đắc địa ngay Đại lộ trung tâm Hoàng Mai, The Aristo kết nối nhanh chóng tới các tuyến đường huyết mạch của thủ đô gồm đường Vành đai 3, đường Thanh Liệt, và đường Phạm Tu. Bao quanh The Aristo là không gian xanh với hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm Dwight School Hanoi, trung tâm thương mại, khu dịch vụ, sân thể thao và công viên, đáp ứng mọi nhu cầu từ giáo dục, mua sắm, thể thao đến giải trí.

Hệ tiện ích nội khu cũng là một điểm nhấn đặc trưng của The Aristo. Đây là phân khu duy nhất sở hữu hệ tiện ích đồng bộ bao gồm hồ bơi, khu vui chơi trẻ em và khu vườn nướng BBQ ngoài trời.

Hệ tiện ích nội khu dành riêng cho các chủ nhân tinh hoa tại The Aristo

Nằm ở khu Đông của The Manor Central Park, The Aristo cũng thừa hưởng những giá trị sống và trải nghiệm đặc biệt mà Bitexco đã kiến tạo cho cư dân toàn khu đô thị. Với mật độ xây dựng chỉ chiếm hơn 20,8%, phần lớn không gian khu đô thị được quy hoạch dành cho hạ tầng giao thông kết nối mở và hệ thống công viên, cây xanh đan xen khắp khu đô thị, cùng chuỗi tiện ích hiện đại và dịch vụ được cá nhân hóa tối đa.

Sự đan xen không gian riêng tư và tiện ích cao cấp hứa hẹn định hình một phong cách sống cân bằng khác biệt tại The Aristo. Với số lượng giới hạn, The Aristo được kỳ vọng sẽ quy tụ những chủ nhân tinh hoa - những người không chỉ tìm kiếm nơi an cư mà còn để tận hưởng không gian sống cân bằng, với tiềm năng giao thương và hòa nhịp cùng cộng đồng thịnh vượng.