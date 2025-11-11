The Masterpieces of Slavic Romanticism - Hành trình lãng mạn chạm đến chiều sâu cảm xúc

NGUỒN: MSB





Âm nhạc Slavic: hành trình của cảm xúc và lý tưởng

Khởi nguồn từ dân tộc Slav ở Đông Âu (Nga, Ba Lan, Đức, Séc…), dòng nhạc Slavic mang một bản sắc riêng, ẩn chứa nhiều chiều sâu nội tâm, niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng. Ngày 8.11 vừa qua, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hàn lâm "Thanh âm tinh hoa", Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm mang đến đêm hòa nhạc "The Masterpieces of Slavic Romanticism" (Những kiệt tác Slavic lãng mạn) - nơi những giai điệu Slavic ngân vang, hòa nhịp cùng dòng chảy cảm xúc của tâm hồn.

Hai nghệ sĩ quốc tế cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội mang đến cho khán giả thủ đô những kiệt tác Slav lãng mạn NGUỒN: MSB

Chương trình quy tụ Nhạc trưởng Yury Tkachenko - Nghệ sĩ danh dự của Nga, Giáo sư Nhạc viện Nhà nước Novosibirsk và nghệ sĩ piano Suah Ye - tài năng trẻ đến từ Hàn Quốc, người được Forbes Korea vinh danh là một trong những nghệ sĩ cổ điển hàng đầu thế hệ mới. Hai nghệ sĩ quốc tế cùng dàn nhạc giao hưởng sẽ tái hiện những tuyệt tác mang triết lý nhân sinh sâu sắc, nơi âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là biểu tượng của nghị lực, niềm tin và vẻ đẹp tâm hồn.

Với MSB, "The Masterpieces of Slavic Romanticism" không chỉ là một đêm diễn đầy ý nghĩa của hai tuyệt tác hàn lâm, mà còn là cách ngân hàng trao tặng cho cộng đồng khách hàng tinh hoa những khoảng lặng, để lắng nghe và cảm nhận những giá trị vượt thời gian.

Khoảnh khắc thăng hoa từ phần độc tấu piano của nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc Suah Ye NGUỒN: MSB

Concerto cho piano số 2, Op.18 - bản nhạc hồi sinh của Rachmaninov

Nhạc phẩm được sáng tác vào năm 1901, sau giai đoạn trầm cảm mà Sergei Rachmaninov phải gánh chịu từ thất bại của bản giao hưởng số 1 và nỗi đau mất người thầy Tchaikovsky. Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Nikolai Dahl, ông hồi phục và viết nên bản Concerto cho piano số 2, được ví như ánh bình minh cho giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Giai điệu da diết, chan chứa nỗi niềm và ánh sáng của niềm tin khiến tác phẩm trở thành biểu tượng của sự hồi sinh từ trong bóng tối. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật bậc thầy, bản concerto này còn thử thách chiều sâu cảm xúc của nghệ sĩ biểu diễn, nơi mỗi phím đàn là một lời kể, mỗi hợp âm là một tiếng lòng.

Nhạc trưởng người Nga Yury Tkachenko dẫn dắt đầy cảm xúc NGUỒN: MSB

Giao hưởng số 9 "Từ thế giới mới" - khúc khải hoàn của A.Dvořák

Ra mắt năm 1893 tại New York, Giao hưởng số 9 "From the New World" là bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Antonín Advořák, nơi dòng chảy âm nhạc châu Âu giao thoa cùng tinh thần Mỹ. Trong từng chương nhạc, khán giả có thể cảm nhận sự kết hợp kỳ diệu giữa dân ca Bohemia, giai điệu Mỹ bản địa, cùng nhịp điệu Slav sôi nổi, tạo nên bức tranh âm nhạc vừa lãng mạn, vừa đầy sức sống.

Trong không gian nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm, khách hàng MSB và khán giả yêu nhạc sẽ được sống trọn trong âm nhạc của Dvořák và Rachmaninov. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Yury Tkachenko, người từng chỉ huy tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky, dàn nhạc sẽ tái hiện những tuyệt tác với độ chính xác cao và cảm xúc sâu lắng. Còn Suah Ye, nghệ sĩ từng chinh phục khán giả tại Mariinsky Theatre (Nga), Carnegie Hall (Mỹ), sẽ thể hiện các tác phẩm bằng lối chơi tinh tế nhưng đầy nội lực và cảm xúc, hứa hẹn đưa khán giả trải qua hành trình từ khổ đau đến an nhiên, từ u tối đến rạng rỡ.

MSB - Kiến tạo phong cách sống tinh hoa từ giá trị văn hóa

Từ tháng 4 đến nay, với chuỗi sự kiện "Thanh âm tinh hoa", MSB đã định vị mình không chỉ là một ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính, mà còn là người bạn thấu hiểu khách hàng từ nội tâm. Mỗi sự kiện âm nhạc hàn lâm được MSB đồng hành đều mang tinh thần "vượt trên khuôn khổ ngân hàng" (beyond banking).

Với MSB, trải nghiệm tài chính chỉ là một phần trong hành trình hướng đến "đặc quyền sống tinh hoa". Ngân hàng mong muốn mang tới khách hàng cơ hội tận hưởng những giá trị tinh thần, cảm xúc và văn hóa xứng tầm. Việc đồng hành cùng đêm nhạc "The Masterpieces of Slavic Romanticism" là minh chứng khẳng định hình ảnh ngân hàng biết lắng nghe trái tim, nuôi dưỡng cảm xúc và tôn vinh giá trị tốt đẹp.

Trong thế giới đầy biến động, âm nhạc cổ điển vẫn là sợi dây kết nối con người với những giá trị nhân văn thuần khiết. Đêm nhạc chính là khoảng trời bình yên, gợi nhắc về những điều tốt đẹp, những hạnh phúc và thăng hoa vẫn hiện hữu quanh ta.