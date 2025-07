The Matrix One Premium - khi kiến trúc trở thành biểu tượng

Một "nhan sắc" khu tây…

Không chỉ gây ấn tượng với "cao độ" hàng đầu cả khu tây, điều khiến The Matrix One Premium thực sự trở thành công trình điểm nhấn còn nằm ở ngôn ngữ thiết kế đầy táo bạo mà Azusa Sekkei - đơn vị tư vấn hàng đầu Nhật Bản với gần 80 năm kinh nghiệm thiết kế công trình, mang đến cho dự án.

Không thể trộn lẫn và mang một cá tính rất riêng đậm chất Nhật, The Matrix One Premium khi hoàn thành sẽ là hiện thân của một triết lý thiết kế giàu cảm xúc, vì con người và cộng đồng. Với The Matrix One Premium, Azusa Sekkei hướng tới việc kiến tạo một công trình không chỉ đẹp về hình thức, mà còn bền vững theo thời gian, hòa quyện với thiên nhiên và truyền cảm hứng cho đời sống cư dân. Đây chính là nét đồng điệu giữa một thương hiệu lâu đời và một chủ đầu tư luôn nỗ lực tự nâng chuẩn cho các dự án của mình.

Tại The Matrix One Premium, Facade - mặt đứng của công trình không đơn thuần chỉ là lớp vỏ bao bọc mà còn là "bộ mặt" thể hiện phong cách, cá tính và giá trị thẩm mỹ của toàn dự án. Tại đây, facade đóng vai trò quan trọng để tạo nên không gian sống ấn tượng. Đó chính là lý do khiến trong con mắt xanh của giới kiến trúc, dự án hiện lên như bản hòa tấu của những đường nét phương dọc mạnh mẽ - thanh thoát, đều đặn, đầy sinh khí, nơi đề cao cái tôi đầy cá tính của các chủ nhân căn hộ.

Những đường nét phương dọc mạnh mẽ - thanh thoát, đều đặn, đầy sinh khí ấn tượng tại The Matrix One Premium

Về mặt phong thuỷ, thiết kế này giúp The Matrix One Premium tựa như dòng vượng khí vươn cao giữa bầu trời xanh khoáng đạt của khu tây nhiều nắng và gió. Từ đó, mang đến cảm hứng sống, trải nghiệm mỗi ngày, nuôi dưỡng, bồi đắp tinh thần lạc quan cho người thụ hưởng.

… để tận hưởng, để kết nối, để lan tỏa cảm hứng

Cũng phải nói thêm rằng, nếu Azusa Sekkei vốn nổi tiếng với triết lý: chuẩn xác, sâu sắc, cân bằng và bền vững, thì tại The Matrix One Premium, tất cả những gì tinh túy nhất đã được Azusa Sekkei thể hiện.

Chia sẻ về tâm huyết với siêu phẩm thuộc dòng Landmark này của MIK Group, đại diện Azusa Sekkei từng thổ lộ: "Mặt đứng công trình được chúng tôi kiến tạo với triết lý tối giản - sang trọng - bền vững, kết hợp tinh tế giữa kính và các mảng đặc, tạo nên một diện mạo thanh lịch nhưng đầy mạnh mẽ. Thiết kế không chỉ đẹp từ bên ngoài mà còn tối ưu ánh sáng tự nhiên, cách nhiệt và góp phần nâng cao chất lượng sống bên trong căn hộ".

Không chỉ chinh phục số đông bằng những đường nét khỏe khoắn và sang trọng, Azusa Sekkei còn thổi hồn vào từng đường nét tại dự án từ một cách tiếp cận rất đáng trân trọng: "Chúng tôi lắng nghe dòng chảy của gió, ánh sáng và con người, để tạo nên các khoảng xanh đa tầng, vườn thiền, đường dạo bộ yên bình, cùng không gian sinh hoạt cộng đồng gắn kết. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để tạo nên một nơi không chỉ để sống - mà để tận hưởng, để kết nối, để chữa lành và lan tỏa cảm hứng", đại diện của Azusa Sekkei chia sẻ.

Nếu mặt đứng của các dự án thông thường chỉ là lớp trang trí ngoài cùng, thì ở "biểu tượng khu tây" này, đó là ngôn ngữ, điểm nhấn mà chủ đầu tư muốn giao tiếp cùng công chúng. Đấy cũng là bước nhận diện đầu tiên trước khi chính thức khám phá, trải nghiệm, hay thâm nhập vào trong lòng dự án. Nói cách khác, đó là "ấn tượng ban đầu" trước khi tiếp xúc với vẻ đẹp mang tính trường tồn bên trong của The Matrix One Premium.

Không gian tiện ích ngoài trời nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho cư dân tại The Matrix One Premium

Nói thêm về điều này, tại dự án, không gian cảnh quan được dày công thiết kế để thực sự trở thành một liệu pháp sống giữa lòng đô thị. Được định hình như một "Wellness Retreat" giữa lòng thành phố, thiết kế của The Matrix One Premium được chia thành 3 phân khu chức năng: quảng trường - trung tâm - hoạt động thể chất.

Theo đó, tại mỗi khu vực là một lớp trải nghiệm khác nhau: từ không gian yên tĩnh để thiền định, đến khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, đường dạo bộ kết nối hai tòa tháp bằng ngôn ngữ chuyển động mềm mại. Cùng với đó là một hệ thực vật phong phú góp phần thanh lọc không khí và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực…

Logia mở rộng kết nối thiên nhiên và tầm view công viên thoáng đạt ở The Matrix One Premium

Với tiêu chí tôn vinh không gian sống của mỗi chủ nhân, từ trong căn hộ cho đến tiện ích nội khu, tất cả đều được thiết kế để gia tăng các trải nghiệm cảm xúc cho người sử dụng. Mỗi chốn, mỗi nơi trong lòng dự án, tinh thần sống "Timeluxe" luôn ngập tràn: Lo gia được mở rộng để tăng kết nối với thiên nhiên, phòng ngủ được thiết kế ngập tràn ánh sáng, trong khi phòng tắm theo module hiện đại giúp tối ưu công năng và thẩm mỹ.

Tại The Matrix One Premium sự chu đáo được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, nơi mỗi vật liệu không chỉ để nhìn, mà còn để chạm, để cảm, để nuôi dưỡng những thi vị cho cuộc sống.