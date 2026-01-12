The Meridian ra mắt tại Đà Nẵng: 'Siêu du thuyền' kiến trúc chính thức hạ thủy sông Hàn

Dự án The Meridian Đà Nẵng - tháp đôi căn hộ cao cấp ven sông Hàn do Landcom làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đà Thành (DDI) là đơn vị phát triển kinh doanh.

Bên cạnh kiến trúc, The Meridian còn được quy hoạch như một hệ sinh thái mở, kết hợp hài hòa giữa công viên, quảng trường, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, dải cây xanh ven sông và hệ tiện ích nội khu đa tầng

Sự kiện đặc biệt có sự góp mặt của ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Võ Hạ Trâm, chương trình tổ chức theo cấu trúc nghệ thuật - công nghệ - cảm xúc, tái hiện hành trình phát triển của Đà Nẵng từ "Dấu ấn vàng son" đến "Đô thị toàn cầu", qua đó định vị The Meridian như một biểu tượng kiến trúc mới của thành phố.

The Meridian không chỉ là một công trình cao tầng, mà là "bến đỗ viên mãn cho những khát vọng lớn", song hành cùng tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm tài chính - thương mại - công nghệ mới của khu vực.

Trong dòng chảy ấy, The Meridian được giới thiệu như “kiệt tác mang dáng hình siêu du thuyền” kiêu hãnh vươn mình tại tâm điểm cầu Tiên Sơn, hoàn thiện bức tranh đô thị ven sông Hàn đang chuyển mình mạnh mẽ

The Meridian - Khát vọng kiến tạo di sản

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Landcom nhấn mạnh The Meridian được định vị không chỉ là nơi ở, mà là một di sản kiến trúc trường tồn cùng sông Hàn, nơi hội tụ giữa nghệ thuật, công nghệ và chuẩn mực sống quốc tế. Theo đó, hành trình phát triển dự án được xác lập trên triết lý: mỗi công trình không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn phải mang giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

Đồng thời, vị thế độc tôn của The Meridian trong bức tranh đô thị Đà Nẵng cũng được làm rõ, khi dự án sở hữu lợi thế hiếm hoi về vị trí ven sông, tầm nhìn đa hướng và khả năng kết nối toàn diện đến các trục giao thông, thương mại, giáo dục, y tế của thành phố. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, những dự án hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí - kiến trúc - pháp lý sở hữu lâu dài đang trở thành nhóm tài sản được giới đầu tư ưu tiên nắm giữ. Và The Meridian được định vị chính trong phân khúc đó.

Kiến trúc “siêu du thuyền” của The Meridian - ngôn ngữ thiết kế được phát triển bởi HUNI Architectes (Pháp) kết hợp cùng các đối tác quốc tế

Theo hồ sơ kiến trúc, toàn bộ hình khối công trình được tạo hình từ những đường cong mềm mại mô phỏng thân du thuyền rẽ sóng, vừa mang tính biểu tượng, vừa tối ưu hóa gió, ánh sáng và tầm nhìn. Hệ kính rộng mở panorama 360 độ giúp mỗi căn hộ thu trọn sông Hàn, biển Đông, bán đảo Sơn Trà và trung tâm đô thị vào tầm mắt. "Chúng tôi không chỉ thiết kế một tòa nhà, mà điêu khắc một biểu tượng mang nhịp đập của đại dương và tương lai", kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Không gian sảnh đón, hành lang, thang máy, vật liệu hoàn thiện đều được mô phỏng theo khoang hạng nhất của du thuyền 5 sao, tạo nên trải nghiệm cảm nhận đẳng cấp ngay từ những bước chân đầu tiên. The Meridian không chỉ tạo ấn tượng thị giác, mà còn định vị phong cách sống bằng cảm xúc.

The Meridian được định vị như "bến đỗ của những hải trình lớn", nơi con người sau những hành trình chinh phục có thể trở về, tái tạo năng lượng, vun đắp hạnh phúc và tiếp tục vươn xa.

Ca sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm biểu diễn tại chương trình

Dưới góc nhìn đầu tư, The Meridian hội tụ nhiều yếu tố hiếm có: vị trí ven sông Hàn trung tâm, pháp lý sở hữu lâu dài, kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích khép kín và tiềm năng khai thác cho thuê cao nhờ kết nối nhanh đến sân bay, trung tâm hành chính, khu thương mại, khu giải trí của thành phố.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ, những dự án mang tính biểu tượng, có chiều sâu về kiến trúc, quy hoạch và thương hiệu sẽ là nhóm sản phẩm giữ được giá trị bền vững nhất. Và The Meridian đang được định vị chính trong phân khúc đó.