The Ninety Complex - cơ hội đầu tư sinh lời với mô hình căn hộ Lease Home

Giải pháp đầu tư linh hoạt, đón đầu xu thế tương lai

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng khan hiếm những căn hộ sẵn sàng bàn giao, mô hình Lease Home mang đến giải pháp linh hoạt giữa nhu cầu an cư và khai thác cho thuê.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa số 90 đường Láng, The Ninety Complex là dự án tiên phong với mô hình Lease Home. Nhờ vị trí kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố và các khu vực kinh tế trọng điểm, dự án có tiềm năng lớn mang lại dòng tiền ổn định và gia tăng bền vững theo thời gian. Không chỉ sở hữu quy mô hiện đại với thiết kế tối ưu, The Ninety Complex còn định nghĩa lại không gian sống thông minh, nơi công nghệ và tiện ích hội tụ để tạo nên một chuẩn mực mới.

Theo báo cáo thị trường, mô hình Lease Home đang trở thành xu hướng đầu tư bất động sản hấp dẫn nhờ vào tỷ lệ lấp đầy cao. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ dịch vụ cho thuê duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 80%, minh chứng cho nhu cầu thuê nhà ở cao cấp ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ bàn giao sẵn tại các khu vực trung tâm vẫn ở mức thấp, khi trong năm 2024, chỉ có khoảng 400 sản phẩm căn hộ mở bán, chiếm khoảng 1% tổng nguồn cung. Điều này khiến những dự án như The Ninety Complex trở thành lựa chọn hấp dẫn khi vừa có thể vào ở ngay, vừa khai thác dòng tiền từ việc cho thuê mà không cần chờ đợi.

Hệ tiện ích đồng bộ ngay trong tòa nhà góp phần tạo nên sức hấp dẫn của mô hình căn hộ Lease home

Với mô hình Lease Home, cư dân có thể nhanh chóng chuyển vào sinh sống hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi nhận bàn giao. Điều này mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về căn hộ vừa ở vừa cho thuê đang gia tăng mạnh mẽ.

Hơn nữa, các căn hộ Lease Home có giá bán thường thấp hơn từ 35 - 70% so với các căn hộ sở hữu lâu dài cùng phân khúc, trong khi giá cho thuê lại cao hơn 25 - 50%, giúp tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ tối đa, giúp chủ sở hữu không cần lo lắng về các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản mà vẫn có thể đảm bảo hiệu suất khai thác ổn định.

Sống thông minh, trải nghiệm công nghệ hiện đại

Không chỉ mang đến không gian sống linh hoạt, The Ninety Complex còn tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông minh thông qua việc sử dụng giải pháp Home IoT (Internet of Things - IoT) đến từ nhà phát triển YooLife vào từng căn hộ, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại. Hệ thống Smart Home được tích hợp đồng bộ, cho phép điều khiển đèn, điều hòa, rèm cửa,… đồng thời nhận diện nguy hiểm: hệ thống báo cháy, hệ thống camera an ninh từ xa thông qua ứng dụng di động.

Đặc biệt, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cá nhân hóa trải nghiệm khi căn hộ có thể tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và âm thanh theo thói quen sinh hoạt của từng thành viên trong gia đình. Không chỉ dừng lại ở sự tiện nghi, hệ thống giám sát an ninh 4 lớp 24/7 và công nghệ FaceID với camera AI và kiểm soát ra vào thông minh cũng mang đến sự an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Hệ thống giám sát an ninh 4 lớp đảm bảo an toàn cho khách hàng bên trong tòa nhà

Bên cạnh đó, công nghệ Smart Building được áp dụng vào toàn bộ hệ thống quản lý tòa nhà, giúp tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu suất sử dụng. Hệ thống bãi đỗ xe thông minh với nhận diện từng xe thông qua biển số xe và mã code cá nhân giúp kiểm soát an ninh chặt chẽ,…

Tiện ích nội khu đẳng cấp, chuẩn mực sống của thời đại mới

Không chỉ tiên phong về công nghệ, The Ninety Complex còn mang đến chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp, đáp ứng cả nhu cầu sinh hoạt hàng ngày lẫn tiềm năng khai thác cho thuê. Không gian sống xanh được chú trọng với khu vườn thư giãn trên cao, tạo nên môi trường trong lành ngay giữa lòng đô thị. Hệ thống trung tâm thể thao và giải trí được đầu tư bài bản với phòng gym hiện đại, khu yoga chuyên biệt, bể bơi nước mặn 4 mùa, bể sục Jacuzzi và phòng xông hơi.

Không chỉ vậy, khu vui chơi trẻ em được thiết kế linh hoạt cả trong nhà và ngoài trời, mang đến không gian phát triển toàn diện cho các gia đình trẻ.

Không gian vui chơi và vườn thư giãn trên cao mang đến không gian phát triển toàn diện cho các gia đình trẻ

Ngoài ra, hệ thống thương mại và ẩm thực ngay tại khối đế tòa nhà giúp cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mà không cần di chuyển xa. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng và quán café sang trọng tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ khép kín, mang đến sự thuận tiện tối đa cho cư dân. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị khai thác của căn hộ, khi người thuê luôn tìm kiếm những không gian sống đầy đủ tiện nghi và hiện đại.

Với mô hình Lease Home, The Ninety Complex không chỉ đơn thuần là nơi để trải nghiệm chất lượng dịch vụ đẳng cấp mà còn là một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Các căn hộ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp và sẵn sàng bàn giao từ quý 2, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận ngay một không gian sống hiện đại mà không cần chờ đợi.

Với những lợi thế vượt trội về vị trí, thiết kế, công nghệ và tiềm năng khai thác, The Ninety Complex xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp và hiệu quả đầu tư bền vững.