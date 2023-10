The Ocean Resort Quy Nhon - tổ hợp nghỉ dưỡng nổi bật năm 2024 tại Quy Nhơn

Du lịch tăng trưởng - Tiền đề cho bất động sản nghỉ dưỡng phát triển

Theo Sở Du lịch Bình Định, 6 tháng đầu năm 2023, ngành Du lịch của tỉnh ước đón 2.757.840 lượt khách, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu ước đạt trên 7.617 tỉ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, Bình Định phấn đấu đón 5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 16.000 tỉ đồng.

Thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu ôn hòa chính là lợi thế để thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) phát triển nghỉ dưỡng biển với tỷ lệ lấp đầy cao, thời gian lưu trú từ 3 - 4 ngày đêm tại các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng thuộc trung tâm thành phố vào mùa cao điểm. Vì vậy, thị trường Quy Nhơn đã trở thành mảnh đất tiềm năng và hứa hẹn mở ra cơ hội kinh doanh cho các nhà phát triển bất động sản và giới đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn còn khá thiếu vắng những dự án cao cấp được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế. Vì vậy, việc xuất hiện các dự án được vận hành bởi các thương hiệu nước ngoài, tiêu chuẩn 5 sao sẽ đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí của du khách, đưa thành phố tiếp tục hội nhập, vươn tầm trở thành thành phố du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Nắm bắt được nhu cầu đó, VinaLiving - Top đầu nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam đã kiến tạo nên The Ocean Resort Quy Nhon by Fusion. Hướng đến trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xanh quốc tế đầu tiên tại thành phố biển, The Ocean Resort Quy Nhon kỳ vọng không chỉ là "mảnh ghép hoàn hảo" giúp Quy Nhơn thay đổi diện mạo hiện đại, mà còn hứa hẹn sẽ mang đến tỷ suất sinh lời vượt trội cho khách hàng và nhà đầu tư với kỳ vọng nắm giữ những sản phẩm tiềm năng, vị trí đắc địa, pháp lý hoàn chỉnh, hệ tiện ích đẳng cấp.

Khu nghỉ dưỡng The Ocean Resort Quy Nhon đang chuẩn bị hoàn thành và đi vào hoạt động

The Ocean Resort Quy Nhon - "Điểm sáng" trong dòng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Quy Nhơn

The Ocean Resort Quy Nhon là tổ hợp nghỉ dưỡng đa tiện ích nằm trong tổng thể khu nghỉ dưỡng Maia Quy Nhon Beach Resort. Dự án bao gồm 3 phân khu: phân khu biệt thự The Ocean Villas Quy Nhon; phân khu căn hộ khách sạn The Ocean Suites Quy Nhon và phân khu shophouse The Ocean Avenue.

Tọa lạc trên bãi biển đẹp nhất Nhơn Hội, phân khu The Ocean Villas Quy Nhon có quy mô gần 22ha với 290 căn biệt thự biển sang trọng, nơi kết hợp phong cách nghỉ dưỡng tối ưu với thiết kế hoàn hảo cùng 3 hồ bơi lớn; Trong khi đó, The Ocean Suites Quy Nhon quy mô 2 tòa tháp với tổng cộng 80 căn hộ khách sạn sẽ mang đến không gian sống độc đáo với phong cách hiện đại, nội thất được thiết kế theo chuẩn resort; phân khu The Ocean Avenue sẽ mang đến 8 căn shophouse thương mại lớn nhất thị trường, đa năng trong việc khai thác, sử dụng, sẵn sàng kinh doanh với nguồn khách lưu trú của resort.

Ngoài địa thế bên biển hoang sơ tuyệt đẹp, tiêu chuẩn thiết kế - chất lượng xây dựng cao, The Ocean Resort Quy Nhon là sản phẩm của thương hiệu VinaLiving vinh dự đạt được chứng chỉ xanh quốc tế EDGE danh giá. Đồng thời, phân khu The Ocean Villas tại dự án cũng được vinh danh tại giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương với giải 5 sao cho hạng mục "Phát triển dự án tốt nhất Việt Nam" và giải "Khu phức hợp có quy hoạch kiến trúc xuất sắc tại Việt Nam".

Thiết kế tinh tế, đậm chất nghỉ dưỡng tại The Ocean Villas Quy Nhon

Theo thông tin mới nhất từ VinaLiving, tính đến hết tháng 09/2023, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Với tốc độ thi công nhanh chóng và không ngừng nghỉ, VinaLiving dự định bàn giao dự án vào quý 1/2024, vượt tiến độ hơn kế hoạch ban đầu với khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đang phối hợp với thương hiệu quản lý và vận hành Fusion (tập đoàn tiên phong về dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á) tích cực lên các phương án kinh doanh tối ưu nhất để chuẩn bị đưa phân khu The Ocean Villas vào vận hành ngay đầu quý 2/2024.

The Ocean Resort Quy Nhon đã "khoác" lên mình diện mạo hoàn toàn mới chỉ trong 1 năm

Dự kiến khi đi vào hoạt động, The Ocean Resort Quy Nhon sẽ trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại Quy Nhơn. Ngoài hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu đẳng cấp 5 sao như: hệ thống 3 hồ bơi thiết kế theo tiêu chuẩn Olympic; 2 nhà hàng ẩm thực; 2 khu BBQ ngoài trời và 2 khu có mái che; các khu sân chơi với đa dạng hoạt động, khu thể dục thể thao với phòng Gym hiện đại, Yoga, Taichi... Các chủ nhân tương lai tại The Ocean Resort còn được đặc quyền thụ hưởng các tiện ích trong khu nghỉ dưỡng Maia Resort Quy Nhon như: nhà hàng Vị với tầm nhìn trực diện biển, nhà hàng Adhoc với thực đơn thay đổi ngẫu hứng hàng ngày, Vẽla Spa với các liệu pháp chăm sóc toàn diện, hồ bơi vô cực sát biển,…

Trải nghiệm ẩm thực tại hệ thống các nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng

Bên cạnh giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp, giá trị đầu tư vượt trội, The Ocean Resort Quy Nhon còn là tổ hợp nghỉ dưỡng đắt giá hàng đầu thị trường bất động sản thời điểm hiện tại khi sở hữu pháp lý hoàn chỉnh. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đầy đủ sau khi điều chỉnh quy hoạch và dự kiến hoàn công bàn giao từ tháng 1.2024. Chính bởi vậy, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đầu tư vào các sản phẩm của VinaLiving.