'The Odyssey' chạm mốc doanh thu gần 16.200 tỉ đồng

'The Odyssey' của Christopher Nolan tiếp tục lập kỷ lục doanh thu

Tác phẩm sử thi The Odyssey tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại các rạp chiếu Bắc Mỹ. Theo số liệu ước tính do hãng phim công bố hôm 26.7 (giờ địa phương) và được hãng tin AP trích dẫn, bộ phim thu về 87 triệu USD (khoảng 2.200 tỉ đồng) trong tuần thứ hai ra rạp.

Zendaya vào vai Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp ẢNH: CẮT TỪ PHIM THE ODYSSEY

Mức doanh thu này chỉ giảm nhẹ 30% so với tuần mở màn, một con số ấn tượng đối với các dự án bom tấn. Không tính đến yếu tố lạm phát, đây chính là tuần chiếu thứ hai có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan, vượt qua kỷ lục 75,2 triệu USD (khoảng 1.900 tỉ đồng) mà The Dark Knight từng thiết lập vào năm 2008.

Nhận định trên AP, ông Paul Dergarabedian, Giám đốc phân tích xu hướng thị trường của hãng dữ liệu Rentrak, đánh giá: "Con số này thừa sức trở thành doanh thu mở màn trong mơ của bất kỳ bộ phim nào. Điều đó chứng tỏ sự ủng hộ tuyệt đối mà công chúng dành cho tác phẩm mới nhất của Nolan".

Cùng với 128,3 triệu USD (hơn 3.240 tỉ đồng) thu về từ các thị trường quốc tế, tổng doanh thu toàn cầu của The Odyssey hiện chạm mốc khoảng 639,6 triệu USD (gần 16.200 tỉ đồng). Trước sức ép từ lượng khán giả kéo đến rạp quá lớn, các hệ thống rạp trên toàn thế giới đang liên tục gia tăng suất chiếu.

Tương tự tuần đầu công chiếu, phần lớn nguồn thu của phim đến từ các phòng chiếu định dạng cao cấp. Riêng hệ thống IMAX đã đóng góp 48 triệu USD (khoảng 1.210 tỉ đồng) vào tổng doanh thu toàn cầu tuần qua. Đặc biệt, các rạp IMAX chuẩn 70mm, vốn chỉ có vỏn vẹn 41 phòng chiếu trên toàn thế giới, đã thu về 5,2 triệu USD (khoảng 131 tỉ đồng). Hầu hết các suất chiếu định dạng này đều đã cháy vé cho đến hết tháng 9.

Từ trái sang: Matt Damon, đạo diễn Christopher Nolan và Anne Hathaway tham dự buổi ra mắt phim The Odyssey tại rạp AMC Lincoln Square (Mỹ) vào ngày 14.7 Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, phòng vé tuần qua không ghi nhận đối thủ mới nào đủ sức nặng để cạnh tranh. Dù vậy, việc một bộ phim giữ nhịp doanh thu tốt như The Odyssey sau khi đã vượt mốc 100 triệu USD ở tuần đầu là điều rất hiếm hoi. Đáng chú ý, trong phân khúc phim dán nhãn R (giới hạn khán giả dưới 17 tuổi), thành tích tuần thứ hai của tác phẩm chỉ xếp sau Deadpool & Wolverine.

Cục diện thị trường điện ảnh dự kiến sẽ sôi động hơn trong tuần tới khi bom tấn Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Ngày Mới) chính thức khởi chiếu. Bộ phim quy tụ hai ngôi sao Tom Holland và Zendaya, những gương mặt cũng góp mặt trong The Odyssey. Giới quan sát nhận định Người Nhện có thể thiết lập kỷ lục doanh thu ra mắt cao nhất năm nay. Dù vậy, đứa con tinh thần của Nolan vẫn sẽ độc chiếm phần lớn các rạp chiếu IMAX trong nhiều tuần tới.

Hai vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần qua thuộc về các tác phẩm của nhà Disney. Moana thu về 10,5 triệu USD (khoảng 265 tỉ đồng), trong khi Toy Story 5 bám sát phía sau với 10 triệu USD (khoảng 253 tỉ đồng). Sau 5 tuần phát hành, Toy Story 5 đã chính thức vượt mốc 1 tỉ USD toàn cầu, trở thành tác phẩm thứ 6 của xưởng phim Pixar đạt được cột mốc lịch sử này.

Xếp thứ năm trên bảng xếp hạng mà AP ghi nhận là bản ghi hình trực tiếp vở nhạc kịch Hadestown của hãng Bleecker Street với 9,7 triệu USD (khoảng 245 tỉ đồng). Ngoài ra, bộ phim hài tâm lý The Invite của đạo diễn Olivia Wilde cũng gặt hái thêm 2,6 triệu USD (khoảng 65,7 tỉ đồng) khi phát hành trên nền tảng trực tuyến, nâng tổng doanh thu lên 19,8 triệu USD (khoảng 500 tỉ đồng).

Tổng doanh thu điện ảnh năm nay hiện cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa doanh số mùa phim hè vượt mốc 3 tỉ USD. Đại diện Rentrak kỳ vọng sự kết hợp giữa sức bền của The Odyssey và sức bật từ Spider-Man sẽ giúp phòng vé tháng 8 bùng nổ, hướng tới mốc 4 tỉ USD như thời kỳ trước dịch.