'The One, The Many' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

Phim ngắn "The One, The Many"

Phim ngắn "The One, The Many" kể về nghệ sĩ BaBu trên hành trình đi tìm đích đến của bản thân là tình yêu và tự do. Nhưng trong hành trình đó, anh cũng nhận ra những gì mình đang tìm kiếm có kết nối với tất cả và với hư vô.

Chỉ còn 4 ngày nữa hết hạn nộp bài dự thi Phim ngắn Vietnamese 2025

Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Sandisk Việt Nam tổ chức. Đây là một sân chơi dành riêng cho những người trẻ yêu điện ảnh, mong muốn kể những câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ hình ảnh. Cuộc thi sẽ nhận bài dự thi đến 15.7.2025.

Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 chính thức khởi động

Không chỉ là một cuộc thi, Vietnamese 2025 là bệ phóng cho tài năng trẻ Việt Nam và cả những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam từ 15 tuổi trở lên. Năm nay, cuộc thi mở rộng thêm hạng mục phim tài liệu, khuyến khích người trẻ nhìn sâu vào xã hội xung quanh.

Các phim ngắn vượt qua vòng sơ khảo sẽ được trình chiếu trên nền tảng số của Báo Thanh Niên, đặc biệt là kênh YouTube với hơn 6 triệu lượt theo dõi. Đồng thời, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đặt hy vọng về việc những tác phẩm giành giải cao sẽ được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á 2026.