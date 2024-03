The Ori Garden cùng Vietinbank hiện thực hóa giấc mơ an cư người dân Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng hưởng lợi từ chính sách "vàng" của ngân hàng

Ngày 11.3 vừa qua, Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam Vietinbank - chi nhánh Bắc Đà Nẵng, đối tác chiến lược dự án The Ori Garden đã chính thức thông qua chương trình tài trợ vốn dành riêng cho các khách hàng vay cá nhân mua nhà ở xã hội tại dự án. Theo đó, khách hàng được tham gia vay vốn mua căn hộ nhà ở xã hội với lãi suất chỉ 7,5%/năm. Thời gian vay lên tới 20 năm, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mức cho vay theo hai phương án gồm: theo nhu cầu vốn với giá trị vay lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán và theo giá trị tài sản đảm bảo với mức vay là 70% giá trị của tài sản đảm bảo đó.

Ảnh: VietinBank

Trước đó, Ngân hàng Chính sách xã hội là đơn vị cung cấp giải tài chính cho khách hàng mua nhà ở xã hội với gói vay lên tới 70% HĐMB, lãi suất chỉ 4.8%/năm. Như vậy, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 220 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ tại The Ori Garden. Việc ngân hàng Vietinbank - CN Bắc Đà Nẵng trở thành đơn vị cấp vốn sẽ tạo thêm cơ hội cho khách hàng lựa chọn ngân hàng phù hợp điều kiện cá nhân, từ đó dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư.

The Ori Garden - Tổ hợp NOXH quy mô bậc nhất Đà Nẵng

Theo quan sát, công trình chung cư nhà ở xã hội thuộc lô B4-1 và B4-2, nằm trong khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (tên thương mại The Ori Garden) đang là dự án có mức giá thành "vừa túi tiền" với đại đa số khách hàng, nhưng lại thiết lập nhiều tiêu chuẩn sống hiện đại, bền vững. Tháng 9.2023, dự án nhận giải thưởng "Dự án đáng sống năm 2023" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. "Là dự án an cư được yêu thích nhất tại Đà Nẵng, mỗi tháng dự án nhận hàng trăm lượt hồ sơ gửi về đăng ký mua căn hộ", đại diện đơn vị phát triển kinh doanh BHS miền Trung cho biết.

Hình ảnh dự án The Ori Garden giai đoạn 1

Ảnh: The Ori Garden

So với những dự án NOXH thông thường, The Ori Garden được khách hàng yêu thích nhờ những khác biệt nội tại và triết lý xây dựng môi trường sống xanh, lành mạnh vì con người. Theo đó, dự án dành tới 10.000m² diện tích để kiến tạo nên những công trình tiện ích phục vụ cư dân. Đây là điều mà rất ít dự án NOXH làm được, thậm chí là những dự án thương mại có tiêu chuẩn từ trung đến cao cấp. Những tiện ích được xây dựng hướng tới cải thiện, phát triển về Giáo dục - Sức khỏe - Tinh thần và Trí lực, hướng tới những trải nghiệm đa dạng, toàn diện của cư dân, và được bố trí hài hòa, phù hợp với nhu cầu thực tế của người sử dụng. Cộng hưởng với những không gian xanh mát từ những khu vườn, mang tới những trải nghiệm thư thái, thanh bình cho cư dân. Theo đơn vị phát triển kinh doanh BHS miền Trung, dự án The Ori Garden hội tụ gần 20 tiện ích hiện đại như: quảng trường Ori, vườn nướng BBQ, ghế nghỉ thư giãn, vườn đa năng, khu vực chơi cờ tướng, phòng thư viện, trường mầm non, bể bơi người lớn và trẻ em, khu thể thao ngoài trời, đường chạy bộ liên khu, nhà thuốc, hệ thống cửa hàng tiện ích, dãy căn hộ để ở kết hợp kinh doanh… "Sinh sống tại The Ori Garden, dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, cho tới nhóm người cao niên đều có thể tìm được những không gian tiện ích phù hợp cho mình", đại diện BHS miền Trung cho biết thêm.

Bên cạnh đó, The Ori Garden còn sở hữu đơn vị vận hành, quản lý chuyên nghiệp. So với nhiều tòa chung cư tự quản, thiếu đơn vị vận hành thường gặp các vấn đề như: khó đảm bảo vệ sinh chung, tòa nhà xuống cấp, rác thải, các tiện ích đi xuống… ảnh hưởng chung tới cảnh quan khu vực. Đơn vị quản lý vận hành tại The Ori Garden sẽ cung cấp dịch vụ về an ninh, bảo dưỡng tòa nhà, công trình tiện ích hay những dịch vụ về điện, nước, phòng cháy chữa cháy… Nhờ vậy phần căn hộ, cảnh quan tiện ích dự án sẽ luôn được duy tu, bảo trì, đảm bảo không gian sống tại The Ori Garden luôn trong điều kiện tốt nhất, hạn chế sự tác động của thời gian. The Ori Garden là dự án tiên phong trong phân khúc bố trí nhân sự t úc trực 24/7 tại phần sảnh đón tiếp để quan tâm, ghi nhận các vấn đề kịp thời của cư dân.

Nhờ những điểm cộng trong không gian sống, The Ori Garden kể từ khi ra mắt cho đến nay luôn nhận được sự đón nhận của khách hàng. Theo ghi nhận, giai đoạn 1 của dự án đã có hơn 3.000 cư dân đang sinh sống. Chủ đầu tư dự án cũng đã tiến hành bàn giao sổ hồng cho 200 hộ cư dân thuộc giai đoạn này từ trước tết và sẽ tiếp tục bàn giao sổ cho cư dân trong thời gian tới. Theo BHS miền Trung, giai đoạn 2 dự án đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký mua, trong đó 800 hồ sơ đã hoàn thiện thủ tục và nộp tiền theo tiến độ.