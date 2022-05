‘The Outlaws 2’ - bom tấn Hàn có bối cảnh ở Việt Nam liên tục phá kỷ lục

Tính đến 9 giờ sáng 29.5 (giờ địa phương), The Outlaws 2 đã chính thức vượt qua mốc 6 triệu khán giả, sau 12 ngày phát hành. Đồng thời, đứa con tinh thần của Kang Yoon Sung cũng trở thành bộ phim cán mức 6 triệu khán giả nhanh nhất tại phòng vé Hàn Quốc kể từ sau Ký sinh trùng (Parasite) ra rạp năm 2019.

Với thành tích “khủng” này, The Outlaws 2 cũng đã vượt qua kỷ lục của những tác phẩm màn ảnh rộng đình đám như Lời hứa với cha (Ode to My Father, mất 16 ngày để thu hút 6 triệu khán giả vào năm 2014) và Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 (Miracle in Cell No. 7, 19 ngày).

Trước đó, The Outlaws 2 cũng ghi nhận những phản hồi về tình hình phòng vé rất khả quan, khi “lôi kéo” được 3,55 triệu khán giả chỉ trong tuần đầu tại rạp Hàn Quốc. Ngoài ra, giới chuyên môn cũng dự đoán The Outlaws 2 nhiều khả năng sẽ sớm đánh bại lượt xem của phần 1 trong thời gian tới. Năm 2017, The Outlaws 1 (tựa Việt: Ngoài vòng pháp luật) đạt được tổng cộng 6.880.546 người xem.





The Outlaws 2 (hay còn gọi: The Roundup) là phần tiếp theo của The Outlaw 1, tác phẩm hành động bạo lực từng "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng Hàn Quốc khi ra mắt hồi tháng 10.2017. The Roundup quy tụ dàn sao Hàn gồm Ma Dong Seok, Son Seok Goo, Choi Gwi Hwa, Ha Joon…

Tương tự phần đầu tiên, The Roundup tiếp tục xoay quanh cuộc chiến căng não giữa hai phe thiện - ác với hàng loạt tình tiết dồn dập. Lần này, thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok đóng) và các cảnh sát phải đối đầu với Kang Hae Sang (Son Seok Goo), tên tội phạm nguy hiểm đã trốn sang Việt Nam.

Theo Sports Donga, do tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng vào năm 2020 - 2021, ê-kíp The Roundup đã không thể đến Việt Nam như kế hoạch. Do đó, đoàn làm phim phải quay với phương án tự tạo bối cảnh Việt Nam bằng cách dựng lên trường quay và dùng CG (kỹ thuật đồ họa trên máy tính) để chỉnh sửa. Vì thế, khán giả Việt Nam đang rất tò mò bối cảnh xuyên suốt Việt Nam - Hàn Quốc sẽ được đoàn làm phim thể hiện như thế nào trên màn ảnh rộng. The Outlaws 2 hiện vẫn chưa có lịch chiếu chính thức tại Việt Nam.