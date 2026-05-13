Kinh tế

The Peak Garden định hình không gian sống tái tạo năng lượng tại TP.HCM

13/05/2026 11:00 GMT+7

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng áp lực, nhu cầu về một không gian sống có khả năng tái tạo năng lượng đang trở thành xu hướng rõ nét. Không chỉ quan tâm đến vị trí hay tiện ích, người mua hiện chú trọng nhiều hơn đến chất lượng môi trường sống và giá trị bền vững trong dài hạn.

Sau giai đoạn thị trường sàng lọc mạnh, người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và môi trường sống chất lượng thay vì chỉ tập trung vào khả năng tăng giá. Cùng với xu hướng dịch chuyển không gian sống về khu nam TP.HCM, mô hình wellness residences cũng dần trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm nhờ đáp ứng nhu cầu sống cân bằng giữa đô thị.

Xu hướng tìm kiếm không gian sống tái tạo năng lượng ngày càng rõ nét

Sau đại dịch, người mua nhà dần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng môi trường sống thay vì chỉ xem căn hộ là tài sản tích lũy. Các yếu tố như không gian xanh, mặt nước, tiện ích chăm sóc sức khỏe hay khả năng kết nối cộng đồng đang trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định sở hữu bất động sản. Đây cũng là lý do wellness residences phát triển mạnh tại nhiều quốc gia và dần phổ biến hơn tại Việt Nam. Không chỉ bổ sung cây xanh hay tiện ích thư giãn, mô hình này hướng đến việc kiến tạo môi trường sống có khả năng tái tạo năng lượng thể chất và tinh thần cho cư dân mỗi ngày.

Giữa áp lực đô thị ngày càng gia tăng, nhu cầu tìm về một không gian có ánh sáng tự nhiên, cây xanh và sự cân bằng trong nhịp sống cũng đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình trẻ quan tâm.

Wellness residences dần trở thành xu hướng sống mới, hướng đến không gian có khả năng tái tạo năng lượng thể chất và tinh thần mỗi ngày

The Peak Garden phát triển không gian sống theo hướng đề cao trải nghiệm nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và cân bằng nhịp sống ngay trong môi trường cư trú hằng ngày. Thay vì tập trung đơn thuần vào công năng ở, dự án hướng đến việc tạo ra sự hài hòa giữa thiên nhiên, vận động, tính riêng tư và khả năng kết nối cộng đồng cư dân.

Không gian sống đa lớp xanh và mặt nước trở thành điểm nhấn của dự án

Tọa lạc liền kề Phú Mỹ Hưng, The Peak Garden được phát triển theo định hướng gia tăng không gian xanh và mặt nước nhằm kiến tạo môi trường sống thông thoáng hơn giữa đô thị. Dự án sở hữu hơn 11.000 m² không gian xanh và mặt nước, kết hợp chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe như hồ khoáng nóng, hồ Jacuzzi, vườn ánh sáng, đường dạo ven hồ và các không gian vận động ngoài trời.

The Peak Garden sở hữu hơn 11.000 m² không gian xanh và mặt nước, góp phần kiến tạo môi trường sống thông thoáng và cân bằng hơn giữa đô thị

Thiết kế dự án cũng nhấn mạnh sự kết nối giữa thiên nhiên và đời sống thường nhật. Nhiều tiện ích được bố trí theo hướng mở nhằm gia tăng khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên, cây xanh và mặt nước trong quá trình sinh hoạt hằng ngày của cư dân.

Không chỉ hướng đến trải nghiệm cá nhân, mô hình này còn chú trọng xây dựng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng cư dân. Các không gian sinh hoạt chung được phát triển nhằm gia tăng tương tác, thay vì chỉ khép kín trong từng căn hộ riêng biệt.

Khu nam TP.HCM hưởng lợi từ hạ tầng và xu hướng dịch chuyển không gian sống

Bên cạnh câu chuyện về chất lượng sống, khu nam TP.HCM hiện cũng là một trong những khu vực nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sự chuyển động đồng bộ của hạ tầng giao thông.

Hàng loạt công trình trọng điểm như nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4 hay các trục kết nối về Cần Giờ đang góp phần cải thiện khả năng liên kết từ khu nam đến trung tâm TP.HCM.

The Peak Garden tọa lạc trên trục Nguyễn Lương Bằng kéo dài, kết nối trực tiếp Phú Mỹ Hưng và các tuyến giao thông huyết mạch phía nam. Những dự án sở hữu vị trí thuận tiện cùng định hướng sống xanh, sống cân bằng đang dần trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm.

The Peak Garden sở hữu pháp lý minh bạch, tọa lạc trên trục Nguyễn Lương Bằng kéo dài, kết nối trực tiếp Phú Mỹ Hưng và khu nam TP.HCM

Ngoài yếu tố vị trí, pháp lý minh bạch và tiến độ triển khai thực tế cũng đang trở thành tiêu chí được người mua ưu tiên hàng đầu sau giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh. Đây là nhóm dự án có khả năng củng cố niềm tin tốt hơn nhờ tính minh bạch trong quá trình phát triển và vận hành.

Người mua hiện không chỉ tìm kiếm một nơi an cư mà còn quan tâm nhiều hơn đến khả năng cân bằng tinh thần và tái tạo năng lượng trong nhịp sống hằng ngày. Với định hướng wellness residences cùng lợi thế về vị trí, không gian xanh và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, The Peak Garden đang trở thành lựa chọn phù hợp với xu hướng sống bền vững tại đô thị.

