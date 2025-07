The Pearl: Kiệt tác kiến tạo từ địa thế hai mặt sông nước quý hiếm

The Pearl là phân khu cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), có tên pháp lý là Tiểu khu B2 thuộc phân khu B, Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate. Dự án được phát triển bởi Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad.

Danh sách đại lý chiến lược phân phối dự án The Pearl gồm: ACE Land, Realhomes, Sàn Nam Long, Greenhomes, An Phú Hải, Metro World, Lux Holdings Việt Nam, Eastern Homes, Đất Xanh Miền Bắc, Khải Minh Land, Purple Home - The One và Homie9.

