The Pet Vietnam khẳng định vị thế thương hiệu nội địa tại Pet Fair 2026

Tọa đàm "Chiến lược thích ứng cho doanh nghiệp thú cưng trước biến động thị trường" đã phản ánh rõ nét tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và xu hướng phát triển của ngành thú cưng tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia nghiên cứu và các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành.

Ông Võ Hồng Đức - đại diện The Pet Vietnam - nhận định rằng lợi thế lớn nhất của thương hiệu nội địa là sự thấu hiểu sâu sắc khẩu vị, thói quen ăn uống của thú cưng bản địa và hành vi chăm sóc theo từng khu vực. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên, tươi ngon sẵn có trong nước như thịt, cá giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tạo ra sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý nhất cho người tiêu dùng.

Ông Võ Hồng Đức chia sẻ về thị trường thú cưng nội địa tại tọa đàm

Gian hàng của The Pet Vietnam đã thu hút đông đảo khách tham quan nhờ các dòng sản phẩm chất lượng như pate lon, hạt siêu topping, hạt dầu cá hồi. Sự xuất hiện của The Pet Vietnam tại Pet Fair 2026 được kỳ vọng là không gian kết nối hiệu quả giữa thương hiệu, đối tác và cộng đồng yêu thú cưng.

