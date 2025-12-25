The Pizza Company và tham vọng ‘thay đổi cuộc chơi’ pizza tại Việt Nam

Trong bối cảnh đó, The Pizza Company lựa chọn một hướng đi khác, tập trung vào việc nâng tầm trải nghiệm pizza cho người tiêu dùng Việt, thông qua sự đổi mới trong sản phẩm, dịch vụ và cách tiếp cận thị trường.

Người tiêu dùng thay đổi, thị trường buộc phải đổi khác

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới cho các thương hiệu ẩm thực. Khách hàng ngày nay không chỉ tìm kiếm một món ăn ngon, mà còn quan tâm đến trải nghiệm tổng thể: câu chuyện đằng sau sản phẩm, cảm xúc khi thưởng thức và mức độ kết nối với văn hóa bản địa. Họ sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, khác biệt và có chiều sâu.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục cạnh tranh bằng giá hoặc khuyến mãi ngắn hạn không còn là chiến lược bền vững. Thị trường cần một hướng đi mới - nơi sản phẩm trở thành trung tâm của đổi mới.

The Pizza Company đã nhìn thấy bước ngoặt này và lựa chọn một chiến lược táo bạo: Nâng tầm trải nghiệm pizza cho người tiêu dùng Việt thông qua dòng sản phẩm Pizza Đặc Sản (Specialty Pizza).

ẢNH: THE PIZZA COMPANY

Từ "theo chuẩn quốc tế" đến "tạo chuẩn mực riêng"

Thay vì tiếp tục bám sát các công thức quốc tế vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng, The Pizza Company đặt ra một mục tiêu lớn hơn: Biến pizza thành một nền tảng sáng tạo mở, mang đậm dấu ấn Việt Nam. Đây không đơn thuần là việc bổ sung nguyên liệu mới vào thực đơn, mà là sự thay đổi trong tư duy phát triển sản phẩm.

Pizza Đặc Sản ra đời như một tuyên bố rõ ràng: Pizza tại Việt Nam không nhất thiết phải sao chép hoàn toàn khẩu vị Ý - Mỹ. Khi được nghiên cứu bài bản và sáng tạo đúng cách, pizza hoàn toàn có thể phản ánh khẩu vị, thói quen và bản sắc ẩm thực Việt Nam, đồng thời vẫn giữ được cấu trúc và tinh thần của một món ăn quốc tế.

Chiến lược dài hạn, không phải trào lưu ngắn hạn

Điểm khác biệt then chốt của The Pizza Company nằm ở việc coi Pizza Đặc Sản là một chiến lược phát triển dài hạn, thay vì một bộ sưu tập sản phẩm mang tính thử nghiệm hoặc theo xu hướng. Mỗi công thức trong dòng sản phẩm này đều trải qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc, từ việc tìm hiểu đặc tính nguyên liệu địa phương đến thử nghiệm sự hòa quyện với cấu trúc bánh pizza chuẩn mực.

Pizza Trái Sầu Riêng Phong Điền (Cần Thơ)

Pizza Trái Sầu Riêng Phong Điền (Cần Thơ) là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này. Sầu riêng - loại trái cây có mùi vị mạnh và kén người ăn - được xem là "thử thách lớn" trong việc đưa vào pizza. Tuy nhiên, thay vì loại bỏ những đặc tính tự nhiên của nguyên liệu, The Pizza Company tập trung vào việc cân chỉnh tỷ lệ giữa sầu riêng, phô mai và nền bánh, tạo nên tổng thể hài hòa. Kết quả là một món ăn mang lại trải nghiệm "quen mà lạ": đủ khác biệt để gây tò mò, nhưng vẫn đủ cân bằng để chinh phục khẩu vị số đông.

Pizza Hải Sản Pesto Xanh với hạt điều Bình Phước

Pizza Hải Sản Pesto Xanh với hạt điều Bình Phước cho thấy cách The Pizza Company Việt hóa công thức quốc tế một cách tinh tế. Thay thế hạt thông truyền thống bằng hạt điều Việt Nam không chỉ mang lại hương vị béo bùi khác biệt, mà còn tạo ra dấu ấn riêng cho sốt pesto của thương hiệu. Đây là minh chứng cho việc bản địa hóa không làm mất đi giá trị cốt lõi của món ăn, mà ngược lại, giúp nó trở nên phù hợp hơn với thị trường Việt Nam.

Pizza 4 Cheese Dừa Non & Mật Hoa Dừa Hữu Cơ Trà Vinh

Gần đây, The Pizza Company càng khẳng định nỗ lực tìm hiểu sâu về ẩm thực và văn hóa địa phương khi ra mắt bộ sưu tập Pizza 4 Cheese Dừa Non & Mật Hoa Dừa Hữu Cơ. Sản phẩm là sự kết hợp giữa Mật Hoa Dừa hữu cơ - đặc sản của vùng Khmer Nam Bộ cùng với 4 loại phô mai của ẩm thực hiện đại, mang đến trải nghiệm đầy đủ "mặn - ngọt - béo - thơm", sự kết hợp hoàn hảo không nơi nào có.

Tiên phong tái định hình cuộc chơi pizza tại Việt Nam

Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, nơi sự khác biệt ngày càng khó tạo ra, The Pizza Company chọn cách đi ngược lại lối mòn quen thuộc. Thay vì chạy theo cuộc đua về giá, thương hiệu đầu tư vào việc xây dựng một nền tảng sản phẩm có khả năng phát triển lâu dài, dựa trên sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt Nam và tôn trọng giá trị bản địa.

Chiến lược Pizza Đặc Sản cho thấy tham vọng rõ ràng của The Pizza Company: không chỉ tham gia thị trường, mà còn định hình lại cách thị trường vận hành. Khi sản phẩm trở thành trung tâm của đổi mới, pizza không còn đơn thuần là món ăn nhanh, mà trở thành một phần của câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt Nam đương đại.