The Poet Residence: Tọa độ vàng an cư, đòn bẩy thịnh vượng giữa trung tâm Đà Nẵng

The Poet Residence - tọa độ "vàng" giữa tâm điểm thành phố du lịch quốc tế Đà Nẵng

Đà Nẵng đang bứt tốc để trở thành điểm đến năng động bậc nhất khu vực. Sau mức tăng 25% lượng khách quốc tế trong năm 2025, thành phố tiếp tục giữ vững đà bứt phá: chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, gần 5,2 triệu lượt khách quốc tế đã đổ về Đà Nẵng, tăng 28,7% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế

Sức bật của ngành du lịch đang tiếp thêm lực đẩy cho thị trường bất động sản Đà Nẵng. Trong đó, phân khúc căn hộ nổi lên như điểm sáng: nguồn cung mới gia tăng, mặt bằng giá tiếp tục đi lên, còn thanh khoản tập trung vào những dự án hội đủ vị trí đẹp, pháp lý hoàn chỉnh và tiềm năng khai thác rõ nét.

Giữa bối cảnh đó, The Poet Residence nổi lên với vị trí đắc địa trên mặt tiền đại lộ Hồ Xuân Hương - ngay giữa phố "Tây" An Thượng, khu phố sôi động bậc nhất Đà Nẵng, nơi cộng đồng quốc tế hiện diện dày đặc cùng hệ sinh thái lưu trú, dịch vụ và giải trí nhộn nhịp quanh năm.

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 2 phút để chạm bãi biển Mỹ Khê, 5 phút tới trung tâm thành phố và khu vực tổ chức DIFF bên sông Hàn, 10 phút ra sân bay quốc tế Đà Nẵng, và khoảng 30 phút để đến phố cổ Hội An.

The Poet Residence - tọa độ “vàng” bên bờ biển Mỹ Khê

Với quy mô 25 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1 tầng tum, The Poet Residence cung cấp 263 căn hộ đa dạng từ 1PN+1, 2PN, 3PN đến penthouse, đáp ứng linh hoạt nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng và đầu tư. Toàn bộ sản phẩm tại dự án sở hữu pháp lý lâu dài và đã chính thức đủ điều kiện mở bán. Trong bối cảnh nguồn cung ven biển trung tâm ngày càng khan hiếm, đây là một trong số ít dự án hội tụ đồng thời vị trí, pháp lý và khả năng khai thác rõ nét - ba yếu tố làm nên giá trị bền vững cho một tài sản.

Tâm điểm an cư, đòn bẩy đầu tư thịnh vượng

Vị trí tạo nên lợi thế riêng có của một dự án, nhưng trải nghiệm sống mới là yếu tố quyết định sức hút lâu dài. Tại The Poet Residence, hai yếu tố này hội tụ trong hệ tiện ích "all-in-one": hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng, vườn trà trên cao và khu ngắm cảnh tầng mái – mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay giữa lòng thành phố.

Chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa trung tâm thành phố du lịch quốc tế

Đà tăng trưởng của du lịch quốc tế đang kéo theo nhu cầu lưu trú chất lượng cao ngày một rõ nét tại Đà Nẵng, đặc biệt ở nhóm khách dài ngày, chuyên gia nước ngoài và cộng đồng cư dân quốc tế. Công suất thuê phòng tại đây thường xuyên duy trì ở mức 90-95% vào các giai đoạn cao điểm, thậm chí gần như kín phòng tại nhiều khu vực ven biển trong mùa DIFF.

Khảo sát thực tế cho thấy giá cho thuê căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng hiện dao động 10-25 triệu đồng/tháng với căn 1 phòng ngủ, 20-40 triệu đồng/tháng với căn 2 phòng ngủ và trên 30 triệu đồng/tháng với căn 3 phòng ngủ. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của phân khúc lưu trú cao cấp tại Đà Nẵng, mà còn là bảo chứng cho tiềm năng khai thác của những tài sản sở hữu vị trí trung tâm như The Poet Residence.

Sở hữu The Poet Residence lúc này không chỉ là bước đón đầu chu kỳ bứt phá của trung tâm du lịch quốc tế Đà Nẵng, mà còn là cơ hội nắm giữ một tài sản có khả năng truyền đời, sinh lời và giữ giá bền vững theo thời gian.