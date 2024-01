The Pokémon Company chính thức lên tiếng trước ‘cơn sốt’ Palworld

Theo Neowin, tựa game sinh tồn Palworld với phong cách 'Pokémon cầm súng' đang bùng nổ trên thị trường trò chơi, đã thu về hơn 8 triệu bản bán ra chỉ sau 6 ngày mở cửa cho đợt truy cập sớm. Tuy nhiên, sức hút của Palworld đang kéo theo ánh nhìn đầy nghi hoặc từ chính The Pokémon Company.

Trong bối cảnh cộng đồng game thủ râm ran bàn tán về những nét tương đồng giữa các sinh vật trong Palworld và Pokémon, hãng The Pokémon Company đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. "Chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tựa game do một công ty khác phát hành vào tháng 1", tuyên bố của The Pokémon Company cho biết.

"Chúng tôi khẳng định chưa từng cấp phép sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ hay thiết kế nào liên quan đến Pokémon trong tựa game đó", tuyên bố nhấn mạnh. "The Pokémon Company sẽ tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp phù hợp để giải quyết những hành vi đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Pokémon".

Palworld có khá nhiều nét tương đồng với Pokémon TECHRAPTOR

Hiện chưa rõ cuộc điều tra này sẽ kéo dài bao lâu, cũng như các biện pháp mà The Pokémon Company đưa ra sẽ như thế nào đối với nhà phát triển Pocket Pair của Palworld trong trường hợp vi phạm được tìm thấy.

Tuyên bố kết thúc với cam kết của The Pokémon Company: "Chúng tôi sẽ tiếp tục trân trọng và nuôi dưỡng từng Pokémon và thế giới của chúng, đồng thời nỗ lực kết nối mọi người thông qua Pokémon trong tương lai".

Trong khi đó, Palworld vẫn đang phá vỡ mọi kỷ lục về mức độ thu hút người chơi. Số lượng người chơi đồng thời trên Steam đã vượt mốc 2 triệu. Mặc dù chưa có con số chính xác cho các nền tảng Xbox, nhưng Palworld cũng đang thống trị bảng xếp hạng trên Xbox One, Xbox Series X/S và Game Pass.

Pocket Pair gần đây đã chia sẻ lộ trình cập nhật nội dung sắp tới cho giai đoạn truy cập sớm, gồm cải thiện AI và tuyến đường di chuyển của các Pal (sinh vật trong game), thêm chế độ chiến đấu PVP, boss đột kích, chơi chéo giữa Steam và Xbox, cùng nhiều tính năng khác. Hiện tại, nhà phát triển đang tập trung giải quyết các lỗi lớn trong game.