The Privé - Đủ gần để kết nối, đủ xa để biệt lập

Đó chính là một nghịch lý đẹp - phản ánh những mong cầu sâu kín của người thành đạt: khi họ đã vượt qua mọi chuẩn mực tiện nghi thông thường, họ không còn dễ bị chinh phục bởi những điều "sẵn có", mà chỉ hướng tới những giá trị tinh tế, độc đáo và trường tồn.

The Privé được kiến tạo như một tuyên ngôn sống dành cho giới thượng lưu - biểu tượng của triết lý "đủ gần để kết nối, đủ xa để biệt lập", nâng tầm một chuẩn mực sống mới giữa trung tâm Sài Gòn vốn đã hào nhoáng.

Tọa độ kim cương - Gần để thụ hưởng, thuận để vươn xa

Để hiện thực hóa triết lý sống "đủ gần, đủ xa", The Privé được đặt tại tâm điểm Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng (An Phú cũ), TP.Thủ Đức - một trong những vị trí hiếm có và danh giá bậc nhất, nơi giao thoa giữa Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm hiện đại, Thảo Điền tao nhã và Quận 1 sôi động. Đây không đơn thuần là khu vực hội tụ của những dự án tầm cỡ hay cộng đồng quốc tế, mà là nơi được định hình để trở thành một trong những trung tâm đô thị tương lai - một tọa độ mà mỗi thước đất đều mang trong mình tiềm năng sinh lời bền vững.

Tọa lạc tại trung tâm Nam Rạch Chiếc, The Privé thừa hưởng trọn vẹn tiện ích chuẩn quốc tế nhờ khả năng kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện

Sở hữu vị trí đắt giá tại trung tâm Nam Rạch Chiếc, The Privé kết nối hoàn hảo với các trục huyết mạch như Đại lộ Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đặc biệt, dự án tiếp cận cùng lúc hai tuyến metro chiến lược: tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (dự kiến khởi công cuối 2025). Đây là yếu tố chiến lược không chỉ tạo điều kiện kết nối ưu việt, mà còn khẳng định giá trị đầu tư dài hạn và khả năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Không chỉ là điểm kết nối hoàn hảo về giao thông, cư dân The Privé còn được tận hưởng một hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp trong vòng bán kính vài phút di chuyển: từ những trường học quốc tế hàng đầu như TAS, BIS, AIS - nơi tương lai con trẻ được nuôi dưỡng toàn diện, đến các bệnh viện chất lượng cao, trung tâm mua sắm như Estella Place, Mega Mall, Vincom Thảo Điền và các quần thể giải trí tại Thủ Thiêm. Tất cả tạo nên một cuộc sống đủ đầy, nhưng không phô trương

The Privé - Chốn biệt lập dành cho giới thượng lưu

Nếu như vị trí kim cương là điều kiện để mở rộng kết nối không giới hạn, thì sự tĩnh tại và biệt lập trong nội tại The Privé lại góp phần tạo nên bản sắc sống thượng lưu đích thực. The Privé không chỉ là một không gian an cư, mà là một tuyên ngôn cá nhân về phong cách sống, về sự an yên được thiết kế riêng cho từng chủ nhân.

Theo Báo cáo Thịnh vượng 2025 của Knight Frank, tầng lớp siêu giàu ngày càng đề cao giá trị sống cân bằng, trong đó hạnh phúc không được đo bằng vật chất, mà bằng sự an toàn, yên tĩnh, không gian xanh và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện. Cũng trong báo cáo này, 80% giới thượng lưu khẳng định rằng họ dành nhiều thời gian cho sức khỏe tinh thần - điều mà The Privé chú trọng tối đa. Đây không chỉ là nơi để sống, mà là nơi để "tồn tại đúng nghĩa" trong từng khoảnh khắc.

Kết nối với nhịp sống đô thị, nhưng vẫn giữ vững khoảng trời riêng - bản sắc sống tại The Privé

Với những cư dân tinh hoa - những người không đi tìm sự hào nhoáng mà chọn trải nghiệm cá nhân hóa, The Privé không đơn giản là một dự án, mà là một không gian sống tinh khiết, tuyển chọn, nơi cộng đồng đồng điệu được kiến tạo từ gu thẩm mỹ đến nhịp sống.

Mỗi không gian chung tại đây - từ phòng làm việc riêng tư, studio sáng tạo, đến fine dining lounge, khu spa cao cấp, hay khu thể thao như golf giả lập, pickleball, sân tennis - đều được thiết kế nhằm thỏa mãn những yêu cầu khắt khe nhất của nhóm cư dân "kén chọn". Đây là nơi mọi trải nghiệm đều có chiều sâu, không chỉ để dùng, mà để cảm nhận.

Hệ tiện ích hiện đại tại The Privé nâng tầm chất sống, kết nối nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu riêng tư, thư giãn

Nâng tầm chất sống - một nơi để sống, để tận hưởng, và để tự tại

The Privé không đơn thuần là một chốn ở, mà là không gian sống nội tại giàu tinh thần - nơi mỗi cá nhân có thể hòa vào dòng chảy hiện đại mà vẫn giữ được sự an nhiên lắng đọng. Giới tinh hoa không cần phải lựa chọn giữa kết nối và riêng tư, giữa sôi động và tĩnh lặng, bởi tất cả đã được dung hòa trong từng chi tiết thiết kế - một cách hoàn mỹ và đẳng cấp.

Trải nghiệm một không gian sống độc bản - nơi chỉ dành cho những cá nhân tinh hoa

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn/