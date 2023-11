The Privia - Khang Điền: Sống xanh - Sống chất lượng, chỉ từ 48 triệu đồng/m2

Sống xanh an lành với không gian "3 tầng xanh" độc đáo

The Privia tọa lạc tại đường An Dương Vương, chỉ 20 phút về Q.1 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt, nhanh chóng di chuyển đến Q.5, Q.10, Q.3 theo đường Kinh Dương Vương, thuận tiện về miền Tây qua Quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Nằm trong khu dân cư hiện hữu Q. Bình Tân, cư dân The Privia thừa hưởng bầu không khí trong lành khi liền kề công viên Lý Chiêu Hoàng rộng 6.000m2. Mỗi sáng, nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, đọc vài trang sách yêu thích, thong thả cùng con dạo bộ đến trường học gần nhà. Chiều về, tập thể dục, nhìn con vui đùa trong công viên thay vì cho con chơi điện thoại. Tối đến, dạo mát tại cung đường nội khu của dự án, cũng là trải nghiệm lành mạnh. Tại The Privia, mỗi ngày đều là tận hưởng, tràn đầy năng lượng và cân bằng nhịp sống.

Từ An Dương Vương vào sảnh chính, cư dân sẽ đi qua con đường mới mở N1 rộng 16m với 2 hàng cây xanh mát

Ngoài ra, Khang Điền còn khéo léo bố trí xen lẫn nhiều mảng xanh vào khu tiện ích tầng 4, tạo nên tổng thể hài hòa thiên nhiên trong từng chi tiết. Bề mặt khối đế được phủ xanh bằng dây leo và cây bụi thấp, góp phần thanh lọc không khí, làm mát toàn khu.

The Privia đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE được cấp bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, giúp tiết kiệm điện, nước và chi phí vận hành. Điều này minh chứng cho quyết tâm hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của Tập đoàn.

The Privia xanh từ nhà ra phố, kết nối thiên nhiên đa tầng

Sống chất lượng với hệ tiện ích đa năng, bàn giao chỉn chu

Với tín đồ yêu thích thể thao, tổ hợp phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời nối liền 3 tòa tháp tại tầng 4, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của cư dân. Đặc biệt, hồ bơi vô cực dài 50m, kết nối liên hoàn với hồ bơi trẻ em 11x7m và sân chơi nước 50m2, tạo thành diện tích mặt nước rộng 700m2 là điểm nhấn độc đáo trong toàn bộ tổng thể, giúp bầu không khí luôn thoáng mát, dễ chịu.

Chú trọng phát triển toàn diện cho con trẻ, Tập đoàn Khang Điền chăm chút tỉ mỉ góc khám phá và giải trí dành cho cư dân nhí: phòng đọc sách, khu vui chơi trẻ em trong nhà… Bên cạnh đó, khu BBQ sân vườn, phòng sinh hoạt cộng đồng… cũng là nơi gặp gỡ, gắn kết cộng đồng cư dân văn minh.

Phòng khách, phòng ăn được bố trí hợp lý, rộng thoáng, đảm bảo ánh sáng, thông gió tự nhiên

The Privia được bàn giao hoàn thiện cơ bản đến từ những thương hiệu uy tín (*): cửa chính An Cường tích hợp khóa từ điện tử Hafele (Đức), thiết bị bếp vòi - chậu rửa Malloca (Tây Ban Nha), tủ bếp trên - dưới bằng gỗ MDF phủ Melamine chống ẩm, mặt bếp lát đá tự nhiên... Tất cả căn hộ được đồng bộ lát gạch porcelain tại phòng khách, sàn gỗ công nghiệp tại phòng ngủ và tường sơn nước nội thất cơ bản.

Tập đoàn Khang Điền cùng các thương hiệu tư vấn quốc tế AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hongkong) là bảo chứng cho The Privia

The Privia đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan chức năng và chứng thư bảo lãnh của ngân hàng Vietinbank. Dự án đang giữ nhịp thi công đồng bộ và từng ngày hiện hữu, cập nhật hiện tại Tháp A đã lên đến tầng 17, tháp B tầng 19 và tháp C tầng 23. Khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán ("HĐMB") ngay trong tháng 12.2023 và nhận nhà vào cuối năm sau.

Thiết kế ấn tượng, thổi bừng sinh khí khu vực, The Privia được công nhận bởi giới chuyên gia qua 2 giải thưởng uy tín: Best Mid End Condo Development HCMC (Dự án căn hộ Mid End tốt nhất tại TP.HCM) & Best Condo Interior Design (Dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022.

The Privia áp dụng chính sách thanh toán hấp dẫn: ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 24 tháng, hoặc thanh toán nhanh 70% nhận quà tặng 10% giá trị HĐMB bằng tiền mặt (*), giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tổ ấm lý tưởng. Hiện dự án mở cửa đón khách tham quan tại: Căn hộ mẫu: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM

Công trình thực tế: 158 An Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM (*) Hoặc vật liệu tương đương theo quy định của HĐMB. Liên hệ để biết thêm chi tiết về GIÁ và CSBH từ CĐT: 0765 158 158 | www.theprivia.com.vn