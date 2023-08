The Rivana: cam kết quý 4/2023 hoàn thiện, nhưng tháng 9.2023 đã giao nhà

Đến tháng 8.2023 công trình đã hoàn thiện

Theo thông tin từ chủ đầu tư Đạt Phước, lộ trình chuẩn bị cho công tác bàn giao nhà đã chuẩn bị kỹ. Trong những ngày tháng 8 này, đơn vị thi công đang đẩy mạnh tiến độ thi công nhằm hoàn thành song song các phần công việc bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Các hạng mục cảnh quan đang được đẩy nhanh tiến độ

Ảnh: Đạt Phước

Đối với các hạng mục khuôn viên dự án, cụ thể là đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất đường nội bộ phía sau dự án; kiểm tra; thi công cảnh quan và các hạng mục tiện ích như kiểm tra và ngâm nước hồ bơi, trồng cây xanh.

Đối với công trình tòa nhà, đội kỹ thuật tiến hành kiểm tra chỉnh sửa các lỗi nhỏ và vệ sinh sạch tổng thể mặt ngoài. Bên trong, hoàn thiện các căn hộ, thực hiện vệ sinh ron nhà, kiểm tra nghiệm thu tổng thể và niêm phong nhằm bảo vệ tài sản cho khách hàng.

Đồng thời, đơn vị chủ đầu tư cũng xúc tiến các thủ tục pháp lý để nghiệm thu công trình đưa và sử dụng, như lịch kế hoạch, mọi thủ tục pháp lý được hoàn thiện trong tháng 9.2023. Sau khi thủ tục pháp lý hoàn tất, đơn vị chủ đầu tư sẽ tiến hành trao chìa khóa, bàn giao các căn hộ đến các chủ sở hữu.

The Rivana chính thức bàn giao ở quý 3/2023

Công tác bàn giao sẽ bắt đầu với các căn hộ block B từ tháng 9 và tiếp theo sau đó là các căn hộ thuộc block A cũng sẽ được trao đến khách hàng trong nửa đầu tháng 10.2023. Theo đó, những khách hàng đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư đến ngày 15.9.2023 sẽ được chủ đầu tư Đạt Phước nhanh chóng xếp lịch bàn giao căn hộ.

Tầng hầm đã sạch sẽ, đang được đơn vị thi công chỉnh trang lại

Ảnh: Đạt Phước

Căn hộ bàn giao đến khách hàng với đầy đủ tất cả thiết bị, vật liệu... đã cam kết như trong hợp đồng và có thời gian bảo hành từ 12 đến 60 tháng theo quy định của nhà sản xuất, vì vậy khách hàng hoàn toàn yên tâm để nhận nhà.

Với cam kết chuẩn pháp lý và bảo đảm quyền lợi của khách hàng, trong tháng 10.2023, Đạt Phước sẽ có thông báo hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những thủ tục cần thiết để phục vụ cho quy trình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) căn hộ.

Có thể nói, The Rivana đã ghi điểm cộng cho Đạt Phước về sự chỉn chu, uy tín. Khu căn hộ The Rivana là sản phẩm đầu tay đầu tư và phát triển ở phân khúc nhà ở cao tầng của Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước.

The Rivana - hiện thực giấc mơ "Tổ ấm hoàn mỹ bên sông Sài Gòn"

Với tâm huyết kiến tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại cho cộng đồng dân cư, The Rivana được đơn vị chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng từng công đoạn, lựa chọn các đơn vị đối tác, đơn vị thi công uy tín, đồng thời, chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án. Theo đó, ngày 20.3.2021, tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước và đơn vị tổng thầu xây dựng - Công ty An Phong đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án khu căn hộ cao cấp The Rivana, vượt qua vô vàn khó khăn ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và đà suy giảm của thị trường, nhưng với sự quyết tâm về tiến độ đến ngày 24.12.2022 công trình đã cất nóc và chính thức bàn giao từ tháng 9.2023.

Cách sông Sài Gòn 300m, The Rivana ôm trọn cảnh quan hữu tình

Ảnh: Đạt Phước

The Rivana hội tụ đầy đủ các yếu tố về một không gian sống xanh, trong lành, tiện nghi, đi kèm với những tiện ích dịch vụ tốt nhất để xứng tầm là tổ ấm hoàn mỹ cho người dân sống nơi đây. Tọa lạc ngay mặt tiền trục đường Đại lộ Bình Dương và chỉ nằm cách sông Sài Gòn 300 m, cách TP.Thủ Đức 5 phút di chuyển, dự án The Rivana được Đạt Phước đầu tư và phát triển trên khuôn viên rộng 11.882 m², bao gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 28 tầng cùng hệ thống 34 tiện ích nội khu phong phú, cung cấp cho thị trường khu vực cửa ngõ Thuận An - TP.Thủ Đức 1.022 căn hộ, thiết kế linh hoạt từ 1-3 phòng ngủ với diện tích đa dạng từ 50 - 99 m² và 16 shophouse.

Hiếm có một dự án sở hữu vừa vị trí đắc địa, lại hội tụ đầy đủ cả ba "giá trị vàng" của một bất động sản, đó là "nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ" như khu căn hộ The Rivana. Vậy cho nên, The Rivana đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Để chia sẻ niềm vui và đem đến tài lộc cho khách hàng, chủ đầu tư Đạt Phước tri ân dành tặng cho 100 cư dân The Rivana nhận nhà đầu tiên món quà nồi Lock&Lock. Tiếp đó, đối với những khách hàng sở hữu căn 1 phòng ngủ thanh toán hoặc giải ngân đúng hạn trước ngày 15.9.2023 sẽ nhận được 1 tủ lạnh 1 cánh và tủ lạnh 2 side by side dành cho những khách hàng sở hữu căn 2 phòng ngủ.