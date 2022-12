'The Rock' tung thông tin sai lệch về lợi nhuận phòng vé bom tấn 'Black Adam'

Bản phát hành Black Adam gần đây nhất của DC không phải là một thành công vang dội tại phòng vé. Tuy nhiên, bộ phim cũng không hoàn toàn thất bại như Morbius năm 2022. Doanh thu và lợi nhuận không rõ ràng khiến các hãng tin tranh luận liệu bộ phim có mang lại lợi nhuận cho Warner Bros..

Một bài báo hồi đầu tháng 12.2022 công bố rằng bộ phim lỗ từ 50 đến 100 triệu USD, gây ra những lời đồn thổi về việc Black Adam là một thất bại khác của DC.

Đáp lại, một bài báo khác được Deadline đăng tải: “The Rock” nhanh chóng hỗ trợ trong nỗ lực đảm bảo với mọi người rằng bộ phim sẽ mang lại lợi nhuận.

Matt Belloni của tạp chí Puck tiết lộ trong một bản tin rằng Dwayne Johnson đã tiết lộ doanh thu Black Adam cho Deadline, theo “nguồn tin từ một số giám đốc điều hành của Warner Bros.”.

Bài báo mà Belloni gọi là “đầy những giả định sai lầm”, chỉ ra rằng Black Adam đang kiếm được lợi nhuận khoảng 52 đến 72 triệu USD bao gồm cả doanh thu từ VOD, Blu-Ray...

Belloni tiếp tục gọi đây là “một trong những câu chuyện thương mại ngớ ngẩn nhất mọi thời đại” và nghi ngờ rằng bộ phim đạt con số lợi nhuận mà Dwayne Johnson đang mong đợi. Người trong ngành cũng chia sẻ con số tiếp thị toàn cầu của Black Adam trị giá 100 triệu USD được cung cấp là sai lệch.





Black Adam sẽ không bao giờ gây được tiếng vang lớn đối với người hâm mộ như một bộ phim điển hình của MCU, mặc dù bộ phim “The Rock” đóng chính được so sánh trực tiếp với Captain America: The First Avenger.

Rõ ràng, thực tế là tỷ suất lợi nhuận mong manh của Black Adam không phải là một thất bại lớn, nhưng cũng không phải là một thành công để tạo ra đủ tiếng vang nhằm đảm bảo có phần tiếp theo.

Rõ ràng “The Rock” có niềm đam mê to lớn đối với dự án này và theo nhiều cách đã tiếp thị cho bộ phim với 352 triệu người theo dõi trên Instagram của anh. Tuy nhiên khán giả nói chung không đổ xô đến rạp để xem câu chuyện riêng về siêu anh hùng do anh đóng.

Kết hợp giữa việc Black Adam không phải là bom tấn ăn khách mà Warner Bros. đang kỳ vọng và việc các đồng CEO của DC Studios là James Gunn và Peter Safran có thể sẽ nhấn nút thiết lập lại mọi thứ nên tương lai của Dwayne Johnson trong DCU có vẻ ảm đạm.

Black Adam ra rạp từ 21.10, thu về 389 triệu USD trên toàn cầu trong khi chi phí sản xuất công bố lên đến 200 triệu USD.