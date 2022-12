Phim siêu anh hùng ‘Wonder Woman 3’ bị Warner Bros. ‘khai tử’

Trước đó, phần 3 của Wonder Woman được công bố khởi động hôm 27.12.2020, chỉ hai ngày sau khi Wonder Woman 1984 (phần 2) ra mắt. Đây được dự kiến là phần cuối với sự trở lại của Patty Jenkins trong vai trò biên kịch kiêm đạo diễn cùng Hoa hậu Israel Gal Gadot trong vai nữ chính Diana.

Tin tức về việc Wonder Woman 3 bị hủy bỏ xuất hiện chỉ một ngày sau khi Gal Gadot - người đóng vai Diana Prince/Wonder Woman đăng một bài viết chia sẻ về vai diễn này trên mạng xã hội. Cô viết: “Vài năm trước, khi có thông báo rằng tôi sẽ vào vai Wonder Woman, tôi đã rất biết ơn vì được trao cơ hội đóng vai một nhân vật mang tính biểu tượng. Thật háo hức chia sẻ về phần tiếp theo với các bạn”.

Hiện tại, nguyên nhân của việc hủy bỏ được cho là do phần tiếp theo không còn phù hợp với các kế hoạch tương lai của DC. Sau khi được tiếp quản DC Studios với tư cách đồng chủ tịch, James Gunn và Peter Safran đang định hướng một hành trình mới cho vũ trụ điện ảnh DC. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là bộ đôi này đã bắt đầu “dọn sạch” các kế hoạch của hãng phim Warner Bros. về loạt phim DC do đạo diễn Zack Snyder thiết kế trước đây.

Việc Wonder Woman 3 bị hủy bỏ không phải là tin tức “gây sốc” duy nhất liên quan đến tương lai của các siêu anh hùng mang tính biểu tượng. Theo The Hollywood Reporter, Aquaman and the Lost Kingdom (2023) có thể là lần xuất hiện cuối cùng của Jason Momoa trong vai diễn vai diễn Aquaman. Tuy nhiên, nam diễn viên đang được Warner Bros. cân nhắc để đảm nhận một nhân vật khác là Lobo.





Ngôi sao của Man of Steel - Henry Cavill gần đây cũng hé lộ rằng anh sẽ tiếp tục thể hiện vai Superman sau lần xuất hiện ngắn ngủi trong Black Adam. Nhưng giờ đây tương lai của cả Henry Cavill và Dwayne Johnson với DC là cũng chỉ là một câu hỏi mở.

Mặc dù Wonder Woman 3 bị “khai tử” nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho Wonder Woman. Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, David Zaslav, đã gọi nhân vật này là một trong những nền tảng cho tương lai của DC. Người hâm mộ tin rằng Gal Gadot có thể sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn của mình trong một bộ phim sắp tới của DC với vai trò khách mời.

Bộ phimWonder Woman được phát hành vào năm 2017, là phim riêng đầu tiên của nữ siêu anh hùng DC. Tác phẩm do nữ diễn viên Gal Gadot đóng chính và đạo diễn Patty Jenkins chỉ đạo đã gây bão phòng vé khi kiếm được hơn 822 triệu USD doanh thu. Bom tấn đã đưa Gal Gadot bước lên hàng sao hạng A ở Hollywood. Do đại dịch Covid-19, phần 2 mang tên Wonder Woman 1984 bị lùi lịch chiếu vài lần và không đạt được thành tích phòng vé như mong đợi, chỉ thu về chưa tới 170 triệu USD.