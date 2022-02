‘Death on the Nile’ bị cấm chiếu ở Lebanon và Kuwait vì… Gal Gadot

Death on the Nile (tựa Việt Án mạng trên sông Nile) có Gal Gadot tham gia cùng dàn diễn viên Kenneth Branagh (kiêm đạo diễn phim), Annette Bening, Emma McKay, Tom Bateman...

Cả Lebanon và Kuwait đều cấm chiếu bộ phim trinh thám của Disney do phản đối việc Gal Gadot từng phục vụ trong quân đội Israel 2 năm. Ngôi sao bom tấn Wonder Woman Gal Gadot (36 tuổi) sinh tại Israel, từng phục vụ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước khi trở thành người mẫu kiêm diễn viên như mọi công dân bắt buộc phải thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Israel và Lebanon đang có chiến tranh về kỹ thuật, công nghệ. Quốc gia Ả Rập này có luật cấm các sản phẩm xuất xứ từ Israel.

Đây không phải lần đầu tiên phim có Gal Gadot đóng bị cấm chiếu. Lebanon trước đó đã cấm Wonder Woman ra rạp vào năm 2017, cũng như phần tiếp theo là Wonder Woman 1984.

Death on the Nile chứng kiến ​​Kenneth Branagh tái diễn vai thám tử Hercule Poirot trong phim Murder on the Orient Express. Bộ phim vấp phải tranh cãi: diễn viên Armie Hammer (vai Simon Doyle) bị cáo buộc tấn công tình dục trước khi phim được quay.

Armie Hammer hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ (được gọi là Effie). Cô tố cáo bị Hammer “cưỡng hiếp” thô bạo trong suốt 4 giờ ở Los Angeles (Mỹ) vào năm 2017, “đập đầu cô vào tường” và “đánh vào chân cô bằng cây gỗ”.





Trong một tuyên bố trước đó được chia sẻ với tờ People, luật sư của Hammer đã phủ nhận các cáo buộc hiếp dâm, nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Hammer và Effie là “hoàn toàn đồng thuận, được thảo luận, đồng ý trước, có sự tham gia của cả hai bên”.

Sau cuộc họp báo vào tháng 3.2021 do Effie tổ chức, Sở cảnh sát Los Angeles xác nhận Hammer đang bị điều tra về tội tấn công tình dục trong một vụ án được điều tra vào tháng 2.2021.

Death on the Nile là bộ phim trinh thám bí ẩn của đạo diễn Kenneth Branagh từ kịch bản của Michael Green, dựa trên tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 1937 của nữ văn sĩ Anh Agatha Christie. Phim do Branagh, Ridley Scott, Judy Hofflund và Kevin J.Walsh sản xuất, là phần tiếp theo của Murder on the Orient Express (2017) với diễn xuất của Branagh trong vai Hercule Poirot. Bộ phim là lần chuyển thể thứ ba tiểu thuyết cùng tên của Christie, sau bộ phim năm 1978 và một tập của loạt phim truyền hình Agatha Christie's Poirot phát sóng năm 2004.

Quá trình quay phim bắt đầu vào tháng 9.2019 tại Longcross Studios ở Anh và Morocco, hoàn thành vào tháng 12.2019. Death on the Nile được công chiếu lần đầu tiên tại Pháp và Hàn Quốc, phát hành quốc tế (trong đó có Việt Nam) vào ngày 9.2.2022, sau đó ra rạp tại Vương quốc Anh và Mỹ ngày 11.2.2022. Bộ phim nhận nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình.

Gal Gadot vào vai Linnet Ridgeway-Doyle, vợ của Simon Doyle trong Death on the Nile. Các phương tiện truyền thông tại quê nhà mệnh danh cô là “siêu sao Israel lớn nhất”. Gal Gadot từng được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất toàn cầu vào năm 2018 và hai lần lọt vào bảng xếp hạng hằng năm những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.