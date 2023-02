The Rolling Stones thu âm với hai cựu thành viên The Beatles Paul McCartney và Ringo Starr

Tờ Variety xác nhận từ nhiều nguồn rằng Paul McCartney đã thu âm phần guitar bass cho dự án sắp tới của The Rolling Stones do nhà sản xuất đoạt giải Grammy năm 2021 Andrew Watt chỉ đạo. Ringo Starr cũng dự kiến sẽ thu trong album chưa được công bố.

Các buổi ghi âm đã diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) trong những tuần gần đây dù vẫn chưa rõ bài hát nào sẽ được đưa vào bản cuối hay Paul McCartney và Ringo Starr có ghi âm cùng một ca khúc hay không. Quá trình sản xuất album đã gần đến giai đoạn hòa âm.

Mick Jagger, Keth Richards nhóm The Rolling Stones (trái) và hai cựu thành viên The Beatles Paul McCartney, Ringo Starr Variety

Trưởng nhóm Mick Jagger cho biết vào năm 2021 rằng ban nhạc The Rolling Stones đã "hoàn thành rất nhiều bản nhạc" và nghệ sĩ guitar Keith Richards cho biết trong một bài đăng trên Instagram nhân dịp năm mới vào tháng trước rằng: "Có một số ca khúc mới đang được phát triển".

Paul McCartney và Andrew Watt từng làm việc cùng nhau trong quá khứ. Tại cuộc phỏng vấn vào năm 2021, Paul McCartney đã xác nhận thông tin, mô tả cuộc gặp với nhà sản xuất âm nhạc: "Tôi uống một tách trà và tất nhiên chúng tôi đã tạo ra một bản nhạc". Gần đây hơn, Paul được hỏi trên trang web chính thức của mình rằng anh mong đợi điều gì vào năm 2023. Cựu thành viên The Beatle cho biết: "Tôi đã thu âm với một vài người, vì vậy tôi mong muốn được làm nhiều hơn nữa. Tôi bắt đầu làm việc với nhà sản xuất Andrew Watt. Anh ấy rất thú vị. Chúng tôi có một khoảng thời gian vui vẻ".

The Rolling Stones không phát hành album gốc mới nào kể từ A Bigger Bang năm 2005. Một số bài hát mới thỉnh thoảng được phát hành dưới dạng đĩa đơn hoặc là một phần trong chuỗi dài những ca khúc hay nhất được kết nối với các chuyến lưu diễn nửa năm một lần của họ. Album cuối cùng của nhóm Blue & Lonesome gồm bộ sưu tập các bản cover nhạc blues được phát hành vào năm 2016, có sự góp giọng của Eric Clapton trong hai bài hát.

Dù album phòng thu tiếp theo của The Rolling Stones có hình thức như thế nào thì rất có thể sẽ bao gồm các bài hát được thu âm với tay trống sáng lập huyền thoại Charlie Watts của nhóm - người đã qua đời vào năm 2021 ở tuổi 80.

Kể từ đó The Rolling Stones lưu diễn với người bạn lâu năm và cộng tác viên Steve Jordan chơi trống. Điều này được Mick Jagger và Keith Richards xác nhận trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 trên tờ The Los Angeles Times rằng Charlie Watts - chỉ bỏ lỡ một buổi biểu diễn trong gần 60 năm với tư cách là tay trống của The Rolling Stones - đã thu âm phần của anh cho một số bài hát trước khi qua đời.

Mặc dù đã quen biết từ lâu và có sự cạnh tranh gay gắt nhưng bề ngoài của họ luôn rất thân thiện. Các thành viên của The Beatles và The Rolling Stones hiếm khi hợp tác âm nhạc. Đĩa đơn thứ hai (và bản hit đầu tiên) của The Rolling Stones là bản cover sáng tác I Wanna Be Your Man của Lennon-McCartney vào năm 1963, mặc dù không có bất cứ thành viên The Beatles nào biểu diễn trong bản thu âm đó.

Bốn năm sau, John Lennon và Paul McCartney hát đệm trong đĩa đơn We Love You của The Rolling Stones để thể hiện sự ủng hộ. Ca khúc dù không phải là hay nhất của The Rolling Stones, ca ngợi việc lật tẩy một bản án ma túy mà Mick Jagger từng gây ra và Keith Richards bị bỏ tù một thời gian ngắn. Cùng năm đó, nghệ sĩ đa nhạc cụ Brian Jones của The Rolling Stones đã chơi saxophone trên một bản nhạc của The Beatles đầy vui nhộn You Know My Name (Look Up the Number).

Paul McCartney *trái) và Mick Jagger tại buổi hòa nhạc ở New York năm 2001 Variety

Không ngạc nhiên khi vào năm 1967 - năm của "Mùa hè tình yêu" - có lẽ là đỉnh cao trong mối quan hệ của Beatles-Stones: họ thậm chí còn chào nhau trên bìa album phát hành năm đó là Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band và Your Satanic Majesties Request.

Vào tháng 11.1968, John Lennon và Yoko Ono biểu diễn hai bài hát cho chương trình truyền hình hòa nhạc đặc biệt The Rolling Stones' Rock and Roll Circus (mãi đến năm 1996 đĩa mới được phát hành) như một phần của sự hợp nhất, có sự góp mặt của Keith Richards chơi guitar bass.

Ngay cả khi các thành viên ban nhạc đã bước sang tuổi bát tuần, sự cạnh tranh vẫn còn. Vào năm 2021, Paul McCartney đã nói về The Rolling Stones: "Họ là một ban nhạc chuyên cover nhạc blues, The Rolling Stones là như vậy". Chỉ vài tuần sau, Mick Jagger quay lại buổi hòa nhạc ở Los Angeles và tuyên bố rằng McCartney đã có mặt trong số khán giả và sẽ "tham gia cùng chúng tôi trong một bản cover nhạc blues".

Các bản thu âm mới của The Rolling Stones sẽ được phát hành thông qua Universal Music Group trên toàn thế giới.