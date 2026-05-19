Kinh tế

The Royal - Phân khu đắt giá tại Five Star Eco City mở rộng độ phủ miền Bắc

19/05/2026 11:00 GMT+7

Ngày 18.5.2026, Five Star Group phối hợp cùng Tổng đại lý miền Bắc tổ chức Lễ ra quân phân khu đắt giá The Royal thuộc Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City tại InterContinental Hanoi Landmark 72 với chủ đề 'Khởi mầm xanh - Ươm thịnh vượng'.

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng chiến lược của Five Star Eco City tại thị trường miền Bắc, đồng thời tiếp tục gia tăng kết nối với cộng đồng đối tác, nhà đầu tư và lực lượng kinh doanh tại Hà Nội trong giai đoạn thị trường đang dần ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Lễ ra quân phân khu đắt giá The Royal chủ đề “Khởi mầm xanh - Ươm thịnh vượng” đánh dấu bước mở rộng chiến lược của Five Star Group và Five Star Home tại thị trường miền Bắc

Ngay từ đầu chương trình, sự kiện đã thu hút sự tham dự của đông đảo đối tác phân phối và các "đại sứ" kinh doanh đến từ các đơn vị trên toàn miền Bắc. Không gian được đầu tư theo tinh thần sinh thái hiện đại, mang sắc xanh làm điểm nhấn chủ đạo, góp phần truyền tải rõ nét thông điệp phát triển bền vững mà Five Star Eco City đang hướng đến.

Sự kiện thu hút đông đảo đối tác phân phối và “đại sứ” kinh doanh đến từ nhiều đơn vị trên toàn miền Bắc

Trong khuôn khổ sự kiện, Five Star Group tiếp tục chia sẻ các thông tin nổi bật về The Royal - phân khu đắt giá thuộc Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City, đồng thời giới thiệu định hướng triển khai thị trường, chính sách kinh doanh và kế hoạch phát triển hệ thống phân phối tại khu vực phía bắc.

Five Star Group chia sẻ thông tin về The Royal, cùng định hướng thị trường và chính sách kinh doanh cho 666 “đại sứ” kinh doanh tại miền Bắc

Bên cạnh đó, Five Star Homes tiếp tục được giới thiệu tại sự kiện với vai trò Nhà phát triển sản phẩm và vận hành kinh doanh trong hệ sinh thái Five Star Group, cho thấy định hướng mở rộng hệ thống kinh doanh và tăng cường kết nối thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện cho Five Star Homes với vai trò Tổng đại lý chiến lược tại miền Bắc, INDOCHINE cũng đã lựa chọn 06 đơn vị chủ lực, uy tín tại Hà Nội để cùng tham gia phân phối phân khu The Royal. Việc quy tụ các đơn vị giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng độ phủ và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng tại khu vực phía bắc.

Ban lãnh đạo Five Star Homes trao chứng nhận INDOCHINE là Tổng đại lý chiến lược phân phối phân khu The Royal – Five Star Eco City tại miền Bắc

Ngoài các hoạt động chia sẻ thông tin thị trường, phần trình diễn của Diva Mỹ Linh cũng mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần tạo dấu ấn cho sự kiện.

Tiếp nối lễ ra quân với hơn 2.000 "đại sứ" kinh doanh tại TP.HCM và lễ ra quân tại miền Bắc, Five Star Group đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm và giới thiệu nổi bật dành cho The Royal trong thời gian tới, như Sự kiện trải nghiệm "The Royal Garden Tea"; sự kiện giới thiệu biệt thự độc bản Riverside Mansion; sự kiện khởi công hồ bơi khoáng thiên nhiên - Oasis Pool, khai trương trục phố thương mại, ký kết đối tác tiện ích; chuỗi mini event theo chủ đề; tuần lễ ráp căn – mở bán đặc biệt...

Chuỗi hoạt động này không chỉ góp phần gia tăng trải nghiệm thực tế dành cho khách hàng và đối tác, mà còn cho thấy định hướng phát triển cộng đồng sống sinh thái, hiện đại và bền vững mà Five Star Eco City đang từng bước hoàn thiện.

Five Star Eco City được phát triển với quy mô 669 ha tại cửa ngõ phía tây nam TP.HCM, định hướng theo mô hình sinh thái với mật độ xây dựng khoảng 40%, hơn 60% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và không gian xanh.

Hiện nay, nhiều hạng mục tiện ích và hạ tầng nội khu tại Five Star Eco City đã hiện hữu như: Quảng trường Ánh sáng Eco Square, Công viên Hồ cánh sen, Công viên ven sông - Riverside Park, Hồ bơi Khoáng thiên nhiên - Oasis Pool, không gian trưng bày tại nhà gỗ, trường học quốc tế, phòng khám đa khoa quốc tế, phố đi bộ, trục phố thương mại - ẩm thực - giải trí; trung tâm thể thao đa năng, sân tập golf, siêu thị VN Ecomart, club house, café…

Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City đồng thời sở hữu lợi thế kết nối khi nằm trên trục Đinh Đức Thiện nối dài – khu vực hưởng lợi trực tiếp từ loạt công trình hạ tầng liên vùng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Quốc lộ 1A mở rộng 12 làn xe và định hướng Vành đai 4, Metro số 4 cùng các tuyến giao thông huyết mạch phía tây nam TP.HCM.

Trong bối cảnh thị trường đang có sự dịch chuyển về nhu cầu đối với các đô thị có quy hoạch đồng bộ, pháp lý rõ ràng và hạ tầng hoàn thiện, việc Five Star Group tiếp tục triển khai lễ ra quân tại Hà Nội cho thấy sự chủ động trong chiến lược mở rộng thị trường và xây dựng hệ thống kinh doanh quy mô toàn quốc.

Không chỉ là hoạt động kết nối lực lượng kinh doanh, sự kiện còn góp phần gia tăng độ phủ thương hiệu, tạo tiền đề cho hành trình phát triển tiếp theo của The Royal và Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City trong thời gian tới.

Five Star Group là tập đoàn đa ngành với hơn 33 năm phát triển, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua hệ sinh thái đa dạng và định hướng bền vững. Với kinh nghiệm tích lũy cùng tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp tập trung kiến tạo các dự án quy mô, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong đó, Five Star Eco City là đại đô thị sinh thái trọng điểm, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa không gian sống, tiện ích và cảnh quan, hướng đến một môi trường sống hiện đại, cân bằng với các giá trị sinh thái và văn hóa.

Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City

  • Địa chỉ: Đường Đinh Đức Thiện nối dài (ngay cạnh chợ Bình Chánh)
  • Hotline: 0972 60 79 79

