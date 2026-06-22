The Royal Unveiled: trình làng mô hình kiến trúc với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Sự kiện The Royal Unveiled đã thu hút đông đảo khách hàng, đối tác và các đơn vị phân phối trên toàn quốc tham dự

The Royal Unveiled - chính thức giới thiệu mô hình kiến trúc và phân khu The Royal

Sự kiện The Royal Unveiled đã thu hút đông đảo khách hàng, đối tác và các đơn vị phân phối trên toàn quốc tham dự. Tại chương trình, mô hình kiến trúc phân khu The Royal lần đầu tiên được chính thức giới thiệu, mang đến cơ hội để khách hàng quan sát trực quan quy hoạch tổng thể, kiến trúc và không gian phát triển của phân khu.

Ông Trần Văn Mười - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT Five Star Group cho biết, The Royal Unveiled là dấu mốc quan trọng trong hành trình hoàn thiện diện mạo và hệ giá trị của Five Star Eco City

Thông qua mô hình kiến trúc được đầu tư công phu, các trục đại lộ trung tâm, hệ thống cảnh quan, tiện ích, cấu trúc không gian đặc biệt của các vị trí phân khu sản phẩm The Royal được tái hiện sinh động, giúp khách hàng có thêm góc nhìn đa chiều về giá trị quy hoạch cũng như khả năng kết nối trong tổng thể Five Star Eco City.

Khoảnh khắc mô hình kiến trúc The Royal chính thức được hé lộ trước đông đảo khách hàng

Sở hữu vị trí đắt giá nhất Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City, The Royal kết nối trực tiếp với hệ tiện ích hiện hữu cùng các trục giao thông nội khu trọng điểm. Đồng thời, nhờ tọa lạc tại mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, The Royal còn hưởng lợi lớn từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang được đẩy mạnh triển khai tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM: Quốc lộ 1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt cùng hệ thống cao tốc và các tuyến vành đai trọng điểm. Trong đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026 và tuyến Vành đai 3 dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng khả năng liên kết vùng cho toàn khu vực.

Bên cạnh lợi thế vị trí và kết nối giao thông, Five Star Eco City còn cho thấy lộ trình phát triển đồng bộ khi liên tục bổ sung các dịch vụ và tiện ích thiết yếu nhằm kiến tạo nên một đại đô thị sinh thái đáng sống ở cửa ngõ Tây Nam TP.HCM. Trong đó, hệ thống trường mầm non song ngữ quốc tế đã chính thức triển khai tuyển sinh, sẵn sàng đón học sinh cho năm học 2026 - 2027; BRD Vietnam và Noverra được lựa chọn đồng hành trong công tác quản lý vận hành, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ trải nghiệm sống cho cư dân; cùng với đó, hồ bơi sử dụng nguồn khoáng thiên nhiên Eco River Pool vừa được khởi công, bổ sung không gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn ngay trong lòng đại đô thị.

Song song với các tiện ích mới được kích hoạt, Five Star Eco City hiện đã sở hữu hệ tiện ích đa dạng như Quảng trường Ánh sáng Eco Square, công viên Hồ cánh sen, công viên ven sông, khu thể thao đa năng, sân tập golf, phố đi bộ, siêu thị VN Eco Mart, café Trung Nguyên Legend, trục thương mại - dịch vụ cùng nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng. Việc liên tục mở rộng các mảnh ghép về giáo dục, sức khỏe, vận hành và giải trí đang từng bước nâng tầm chất lượng sống, đồng thời gia tăng giá trị khai thác cho toàn đại đô thị.

Ưu đãi hấp dẫn mừng khai trương mô hình - The Royal trở thành tâm điểm tại thủ phủ Tây Nam

Để chúc mừng cột mốc mới, Five Star Group còn công bố loạt ưu đãi hấp dẫn như thanh toán lần đầu chỉ 5%, hỗ trợ lãi suất 0% đến 24 tháng, ân hạn gốc 36 - 48 tháng cùng loạt chiết khấu và quà tặng tối đa lên đến 18%. Không chỉ vậy, cũng nhân dịp này, đơn vị còn công bố 99 sản phẩm áp dụng chính sách "giãn xây" chỉ từ 4,x tỉ/110m2 đất sẵn sàng giấy chứng nhận nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Ghi nhận tại sự kiện, có 92% sản phẩm được giới thiệu đợt 1 đã tìm được chủ nhân trong đó, tổng đại lý miền Bắc Indochine vượt 103% chỉ tiêu, trở thành đơn vị dẫn đầu hệ thống toàn quốc.

Kết quả này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong giai đoạn chọn lọc mạnh mẽ đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các đô thị sở hữu hạ tầng hiện hữu, hệ tiện ích đồng bộ và khả năng khai thác thực tế.

Với quy mô 669 ha cùng định hướng phát triển sinh thái bài bản, Five Star Eco City hiện duy trì mật độ xây dựng khoảng 40%, hơn 60% diện tích dành cho cảnh quan, hạ tầng và không gian xanh. Đây cũng là yếu tố tạo nên giá trị khác biệt và là nền tảng quan trọng giúp đại đô thị tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư trong giai đoạn mới của thị trường.

Sau The Royal Unveiled, mô hình kiến trúc phân khu The Royal dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu tới khách hàng và nhà đầu tư tại Hà Nội, mở rộng hành trình kết nối với thị trường phía Bắc.