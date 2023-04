The Sea Class - Trái tim của "thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng"

Hồ Tràm - trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mới của Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tập hợp những dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Cũng vì thế, quỹ đất phát triển du lịch tại đây ngày càng khan hiếm, "tấc đất tấc vàng" khiến giá bất động sản tăng cao và luôn được giới đầu tư quan tâm.

Hiện tại, khu vực này dành toàn bộ quỹ đất mặt tiền biển để phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng, resort quy mô tầm cỡ, không bị xen kẽ bởi khu dân cư. Chính vì vậy, nơi đây cần có quy hoạch bài bản nhằm khai thác tối đa nguồn lực có sẵn và nâng tầm chất lượng các khu resort, chất lượng dịch vụ giúp gia tăng giá trị khai thác của sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng.

The Sea Class thừa hưởng trọn 4km đường bờ biển xuyên suốt, không đá ngầm đẹp nhất Hồ Tràm

Trên cung đường biển từ Lộc An đến Bình Châu dài 32km, trong đó chỉ 10km đường bờ biển đẹp thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Nổi bật trong đó, Charm Resort Hồ Tràm sở hữu trọn 4km trải dài xuyên suốt không đá ngầm, là tổ hợp nghỉ dưỡng duy nhất sở hữu toàn bộ bãi tắm quý giá đó, kiến tạo nên thiên đường nghỉ dưỡng đích thực, mang đến sự khan hiếm khó có cơ hội thứ hai để sở hữu.

Giới chuyên gia nhận định: khi quỹ đất đang ngày càng khan hiếm kết hợp việc được khai thác tốt, quy hoạch bài bản ngay từ đầu sẽ giúp Hồ Tràm sở hữu kiềng ba chân "du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp" giúp thu hút nguồn khách lý tưởng, góp phần mang đến nguồn thu bền vững, đồng thời nâng cao hình ảnh du lịch của địa phương.

Mặt khác, đây cũng là second home biển liền kề Đông Nam Bộ với khoảng cách chỉ dưới 2 giờ di chuyển, đón đầu nhu cầu nghỉ dưỡng và sở hữu ngôi nhà thứ 2 trên toàn khu vực. Đồng thời, việc sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gấp rút hoàn thành tiếp tục là cú hích giúp nơi đây tối ưu dòng khách du lịch trong nước và quốc tế.

The Sea Class - Luxury Beach Second Home đầu tiên tại Hồ Tràm

Đặc biệt, The Sea Class - Trái tim của Charm Resort Hồ Tràm, là dự án tiên phong phát triển dòng sản phẩm Luxury Beach Second Home tại Hồ Tràm, một thiên đường giải trí hàng đầu khu vực với hệ tiện ích 24/7 đặc sắc.

The Sea Class - Trái tim của Charm Resort Hồ Tràm, dự án tiên phong phát triển dòng sản phẩm Luxury Beach Second Home tại đây

The Sea Class có tổng diện tích 18,9 ha, sở hữu lối thiết kế hiện đại với 6 tòa tháp cao tầng, được lấy ý tưởng từ cánh buồm trên biển. Bao quanh là hệ tiện ích hoàn thiện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Tại đây, du khách sẽ hòa mình vào thiên đường nghỉ dưỡng bất tận với hệ thống tiện ích hồ bơi, trung tâm thương mại, spa làm đẹp và trị liệu cho đến các chuỗi nhà hàng ẩm thực đặc sắc.

Đặc biệt, The Sea Class phát triển chuỗi tiện ích đêm bao gồm quảng trường biển, sân khấu nhạc nước cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng sôi động, kiến tạo nên không gian giải trí đêm đầu tiên tại Hồ Tràm. Đến The Sea Class ở bất kỳ thời điểm nào, du khách đều có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đa màu sắc - đa trải nghiệm.

Hiện tại, The Sea Class đang giới thiệu ra thị trường tòa tháp Sophia được định vị tiên phong dòng sản phẩm Luxury Beach Second Homes đầu tiên tại Hồ Tràm. Chính vì vậy, không gian nội thất The Sea Class được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế đến từ những thương hiệu danh tiếng trên thế giới như Malloca, Hafele… kết hợp đan xen dòng nguyên liệu thuần tự nhiên như gỗ, mây mang đến không gian sống đầy tiện nghi, phát huy tối đa công năng nhưng vẫn rất gần gũi, gắn kết gia đình và kết nối đa thế hệ.

View panorama ngắm trọn biển Hồ Tràm từ hồ bơi tòa tháp Sophia

Thêm vào đó, chủ đầu tư vừa triển khai chương trình Charm Priority với phương thức thanh toán ưu việt, đồng hành tài chính cùng khách hàng khi sở hữu Sophia thời điểm hiện tại, khách hàng được ân hạn nợ gốc và 0% lãi suất đến khi nhận nhà; thanh toán chỉ 0,5% mỗi tháng; cơ hội nhận chiết khấu lên đến 20% cùng gói quà tặng lên đến 250 triệu khi sử dụng dịch vụ tại Mineral Pool & Mud Bath.

Quy hoạch hiện đại đón đầu xu hướng kết hợp phương thức thanh toán nhẹ nhàng, The Sea Class nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của giới đầu tư. Không bất ngờ khi Sophia - Tòa tháp đầu tiên được ra mắt đã tạo được sức hút lôi cuốn mạnh mẽ, sẽ trở thành điểm sáng đầu tư trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu.