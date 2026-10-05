The Shilla đưa Shilla Monogram đến Hà Nội, dự kiến đón khách từ ngày 23.10.2026

Ra mắt lần đầu tại Đà Nẵng năm 2020, Shilla Monogram sau đó được phát triển tại Gangneung (Hàn Quốc) và Tây An (Trung Quốc). Thương hiệu hướng tới việc kết hợp tiêu chuẩn vận hành của The Shilla với bản sắc địa phương. Tại Hà Nội, yếu tố này được thể hiện qua thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang Việt Nam theo phong cách đương đại.

Khách sạn nằm tại khu đô thị Starlake, phía tây Hồ Tây, gần khu ngoại giao, các đại sứ quán và văn phòng doanh nghiệp quốc tế. Thời gian di chuyển từ khách sạn đến sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 25 phút.

Shilla Monogram Hanoi Westlake có 319 phòng nghỉ và suite cùng năm địa điểm ẩm thực. Dining M phục vụ buffet và các món quốc tế; Pastry M tập trung vào bánh thủ công, bingsu và đồ uống; JINJI giới thiệu phong cách BBQ Hàn Quốc; HASUNGO phục vụ dim sum, hải sản và các món Trung Hoa. Bar M cùng Monogram Lounge và hồ bơi vô cực tại tầng 35 tạo không gian rooftop nhìn ra Hồ Tây và khu vực Hà Nội.

Khách sạn cũng bố trí hệ thống hội nghị, sự kiện và tiện ích chăm sóc sức khỏe. Grand Ballroom rộng 700m², sức chứa tối đa 620 khách, có thể phân chia linh hoạt và kết nối với khu pre-function, phòng họp và không gian ngoài trời. Các tiện ích khác gồm hồ bơi vô cực, bể bơi trong nhà và khu luyện tập, chăm sóc sức khỏe hoạt động 24 giờ.

Ông Edouard Lallemand, Tổng quản lý Shilla Monogram Hanoi Westlake, chia sẻ: "Việc đưa Shilla Monogram đến Hà Nội đánh dấu một bước phát triển mới của thương hiệu tại Việt Nam. Dù đến Hà Nội để công tác, sum họp gia đình hay lưu trú dài ngày, chúng tôi mong mỗi vị khách đều cảm nhận được sự chu đáo và tinh thần hiếu khách đặc trưng của The Shilla, đồng thời có thêm những trải nghiệm đáng nhớ tại thủ đô."

Thông tin liên hệ: Điện thoại: (+84) 2473 010 100

Email: marketing@hanoi.shillamonogram.com

Website: https://www.shillahotels.com/en/shillamonogram/hanoi/index.do



