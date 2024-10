'The substance' có xứng đáng đứng đầu thể loại phim kinh dị của năm?

** Bài viết có tiết lộ nội dung phim



The substance chính thức công chiếu tại Việt Nam Ảnh chụp màn hình từ trailer phim

Elisabeth Sparkle (do Demi Moore thủ vai) là một ngôi sao nổi tiếng bởi sắc đẹp và tài năng, công việc của cô là dẫn dắt chương trình thể dục buổi sáng. Tuy nhiên giám đốc truyền hình sẵn sàng sa thải cô khi tìm được cô gái khác 'trẻ' hơn.

Trong sự tức giận, Elisabeth được giới thiệu một loại thuốc tên 'the substance' có khả năng tạo ra một phiên bản trẻ hơn của chính cô. Sau khi dùng thuốc, Sue (Margaret Qualley) ra đời. Cô sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ và tài năng của nguyên bản Elisabeth.

Kèm theo trong loại thuốc này là những quy tắc đặc biệt, phải luôn nhớ hai bản thể là một, định kỳ 7 ngày phải tiến hành trao đổi. Khi Sue càng trở nên nổi tiếng, cô càng muốn chiếm lấy hoàn toàn cuộc sống của Elisabeth. Ngược lại, Elisabeth vì danh vọng cũng không dám ngừng thuốc. Sau cùng, cả hai bản thể đều phải trả giá cho những hành động của mình.

Đơn giản nhưng đầy kịch tính

Phần lớn phản ứng từ phía khán giả cho rằng nội dung phim không quá mới lạ, với các tình tiết dễ đoán và quen thuộc. Tuy nhiên nhờ vào kịch bản chặt chẽ, giữ nhịp phim ổn định, đạo diễn Coralie Fargeat đã tạo nên sự khác biệt so với các tác phẩm khác cùng đề tài.

Thông qua các yếu tố kinh dị rùng rợn, The substance bóc trần những mặt tối của ngành giải trí. Nhân vật Sue là biểu tượng của tuổi trẻ mà Elisabeth khao khát nhưng cũng là mối đe dọa cho chính cô. Họ đại diện cho sự giằng co giữa mong muốn giữ gìn hình ảnh và những bản chất của "quyền lực" mà sắc đẹp mang lại trong xã hội hiện đại.

Bộ phim gây ám ảnh cho khán giả bởi những phân cảnh kinh dị về thể xác Ảnh chụp màn hình từ trailer phim

Kinh dị về thể xác

The substance thuộc thể loại "body honor", không sử dụng các yếu tố hù dọa nhưng lại gây ám ảnh tới khán giả bởi những phân cảnh kinh dị về thể xác. Bộ phim có sự đầu tư về mặt hình ảnh, từ bối cảnh đến góc quay để mang đến những cảm giác chân thực. Không gian trong bộ phim đều bao trùm bởi các màu đơn sắc như trắng, cam... Sự chuyển đổi màu sắc làm nổi bật tâm lý nhân vật, đặc biệt là những sự xung đột nội tâm của Elisabeth.

Đạo diễn Coralie Fargeat khai thác hiệu quả hình ảnh và âm thanh để làm nổi bật sự biến đổi của nhân vật Elisabeth dưới tác động của "thần dược". Các cảnh quay cận cảnh tập trung vào sự thay đổi và tâm trạng của cô, cảm giác bất an, sợ hãi khi dần bị chính bản sao của mình vượt mặt. Ngoài ra còn có các góc quay tạo sự méo mó và phóng đại nhân vật Harvey - tên giám đốc đuổi việc Elisabeth, biến ông thành biểu tượng châm biếm của ngành công nghiệp giải trí.

Sự quay trở lại của Demi Moore và Margaret Qualley

Margaret Qualley gây chú ý bởi khả năng diễn xuất và nhan sắc trong phim Ảnh chụp màn hình từ trailer phim

Ở tuổi 62, Demi Moore thể hiện trọn vẹn vai diễn Elisabeth Sparkle trong phim, đem lại hình ảnh của một phụ nữ ám ảnh bởi tuổi tác và địa vị. Nữ diễn viên đã thể hiện những chuyển biến tâm lý của Elisabeth và nhận được lời khen ngợi bởi diễn xuất lôi cuốn.

Margaret Qualley là nữ diễn viên luôn sẵn sàng thử thách bản thân qua các vai diễn đa dạng từ các phim trước đó như Once upon a time in Hollywood, Maid, The leftovers... Trong lần trở lại này với một dự án kinh dị 18+, cô gây ấn tượng với vai diễn Sue. Margaret tạo nên hình tượng một phiên bản trẻ trung và cuốn hút, đối đầu với Elisabeth. Margaret không chỉ nhận được khen ngợi về diễn xuất mà còn gây chú ý nhờ vẻ đẹp phù hợp với tính cách nhân vật, tăng thêm sức hút cho vai diễn của mình.

Nhìn chung, The substance được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh dị nổi bật của năm 2024. Phim gây chú ý mạnh mẽ khi giành giải kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, phong cách kinh dị thể xác cùng với nhiều phân cảnh máu me đã tạo nên những phản ứng trái chiều từ khán giả. Với một số người, yếu tố này khiến bộ phim trở nên khó tiếp nhận, để lại cảm giác ám ảnh nặng nề sau khi xem.

The substance nhận giải thưởng kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes Ảnh chụp màn hình từ trailer phim

The substance chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 30.10 do AEON BETA phát hành. Vượt qua vòng kiểm duyệt với chỉ hơn 1 phút bị cắt, bộ phim vẫn giữ được nội dung gần như trọn vẹn và hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm đặc biệt.