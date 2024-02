Thể thao điện tử Việt Nam đoạt chức vô địch đầu năm 2024

Thể thao điện tử Việt Nam đã có thành công đầu năm 2024 tại Games Of The Future 2024 nội dung bóng rổ thể chất số vào sáng sớm hôm nay 27.2 (theo giờ VN). Sau loạt thành tích bất bại tại những vòng trước, đội tuyển Thang Long Warriors, đại diện Việt Nam, tiến thẳng vào chung kết môn bóng rổ thể chất số của Games of the Future 2024 và có màn thi đấu nảy lửa trước đội tuyển Libertadores Phygital Game, đại diện đến từ Venezuela.

Ở phần thi thể thao điện tử (NBA2k24), các chàng trai Việt Nam nhanh chóng tạo lợi thế dẫn trước đối thủ 12 điểm cách biệt với tỷ số 20-8. Trong khi đó, tại phần thi thể thao truyền thống, Việt Nam gặp bất lợi trước yếu tố thể hình vượt trội của đối thủ. Tuy nhiên, những cú clutch shot hoàn hảo đã giúp đội tuyển chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 35 - 31.

Chúc mừng đội tuyển bóng rổ thể chất số Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), nhấn mạnh: "Từ thành tích và kinh nghiệm khi tham gia Games of the Future, Việt Nam có thêm cơ hội nắm bắt rõ hơn về xu hướng kết hợp thể thao điện tử và thể thao truyền thống này, tạo tiền đề phát triển thêm các sự kiện và giải đấu mới trong tương lai, mở ra cơ hội cho lớp trẻ có cơ hội tiếp cận với cách thức thi đấu xu hướng mới và dành được nhiều sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, hệ sinh thái các bên liên quan".

"Thể thao thể chất số là sự kết hợp các ưu thế vượt trội mang tính thời đại khi đưa hoạt động vận động thể chất vào môi trường thể thao kỹ thuật số và ngược lại bổ sung kỹ năng số để thực hiện chuyển đổi số trong thể thao truyền thống. Chúng tôi đánh giá thể thao thể chất số là mô hình có nhiều tiềm năng phù hợp phát triển tại Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu thể thao thành tích cao cũng như tạo động lực phát triển kinh tế số khi tiếp cận thể thao như một ngành kinh tế", ông Cường nhận định thêm.

Thang Long Warriors đã trở thành nhà vô địch của bộ môn bóng rổ thể chất số tại Games of the Future 2024 - Phygital basketball Invitational

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển của Nga và Turkmenistan để thành công giữ vững vị trí đứng đầu bảng A. Sau khi tiến vào bán kết, đội tuyển tiếp tục chạm trán với đại diện đến từ Cuba và chiến thắng với tỷ số 6-5 trong loạt ném phạt sau hai phần thi có điểm số hòa.

Thế vận hội của Tương lai - Games of the Future 2024 diễn ra từ ngày 24 đến 26.2 tại thành phố Kazan (Nga). Đây là là sự kiện cấp câu lạc bộ quốc tế và là đỉnh cao của thể thao thể chất số trên toàn thế giới, dẫn đầu xu thế chuyển đổi số với sự kết hợp giữa thể thao điện tử và thể thao truyền thống, bao gồm 21 môn thi đấu. Năm nay, Việt Nam chỉ tham gia tranh tài tại Phygital Basketball Invitational - môn bóng rổ thể chất số.