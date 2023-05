Thể thao Việt Nam không nhập tịch các VĐV không có dòng máu Việt Nam

Nói tới chủ trương nhập tịch VĐV của thể thao Việt Nam, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 cho biết, quan điểm của Đảng, Nhà nước và ngành thể thao là sẽ không nhập tịch các VĐV không có dòng máu Việt Nam.



4 cô gái vàng của bóng rổ VN (từ trái qua): Huỳnh Thị Ngoan, Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Nguyễn Thị Tiểu Duy HÀ PHƯƠNG

Các VĐV Việt kiều nếu mong muốn được về đóng góp cho quê hương thì thể thao Việt Nam sẵn sàng chào đón, như trường hợp của cặp song sinh Trương Thảo My và Trương Thảo Vy ở môn bóng rổ, có cha mẹ là người Việt. Cả 2 sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas, Mỹ và thích ăn món ăn Việt, mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu. "Các VĐV Việt kiều cũng là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển của thể thao Việt Nam", ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh.



Việt Nam giành khoảng 30-40 HCV trong những ngày thi đấu cuối SEA Games 32

Trở lại với SEA Games 32, ông Đặng Hà Việt cho biết, đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã phá 4 kỷ lục đại hội, do công của VĐV bơi Phạm Thanh Bảo - nội dung 100m ếch (1 phút 00 giây 97), phá kỷ lục cũ (1 phút 01 giây 17) do chính Bảo lập tại SEA Games 31; nội dung 200 m ếch (2 phút 11 giây 45), phá kỷ lục do VĐV Singapore lập tại SEA Games 31 (2 phút 11 giây 93). 2 kỷ lục nữa được phá ở nội dung 4 x 200 m nam vòi hơi chân vit (5 phút 50 giây 03), phá kỷ lục cũ (5 phút 55 giây 20) do đội Việt Nam lập tại SEA Games 31 và nội dung 4 x 200 m nữ vòi hơi chân vịt (6 phút 19 giây 69), phá kỷ lục cũ (6 phút 21 giây 08) do đội Indonesia lập tại SEA Games 31.

Phạm Thanh Bảo phá 2 kỷ lục SEA Games tại SEA Games 32 NGỌC DƯƠNG

Tính tới thời điểm này, các môn ASIAD và SEA Games giành được 43 HCV, 37 HCB và 51 HCĐ; các môn đã kết thúc thi đấu và vượt chỉ tiêu gồm TDDC 4 HCV (vượt 1 HCV), karate 6 HCV (vượt 2 HCV), wushu 6 HCV (vượt 1 HCV); kun Khmer 5 HCV (vượt 2 HCV); kun bokator 6 HCV (vượt 4 HCV).

Dự báo về khả năng đoạt huy chương trong những ngày thi đấu còn lại, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận định, chúng ta có thể giành được từ 30 - 40 HCV. Trong đó dự kiến nhóm môn Olympic sẽ giành thêm khoảng 19 HCV ở các môn taekwondo (2 HCV), judo (2 HCV), đấu kiếm (2 HCV), cử tạ (1 HCV), bóng bàn (1 HCV), bóng đá nữ (1 HCV), bóng đá nam (1 HCV), vật (9 HCV). Các môn ASIAD và SEA Games sẽ giành được khoảng 15 HCV ở các môn: sport aerobic (3 HCV), lặn (4 HCV), boxing (1 HCV), võ gậy (2 HCV), kick boxing (3 HCV), cầu mây (1 HCV), thuyền truyền thống (1 HCV).