Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.000 thành viên

K HẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic VN nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ nhiệm Ủy ban Olympic VN Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh thể thao VN cần tập trung cao độ công tác chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33, bởi đây là đại hội quan trọng, chứng minh sức mạnh của thể thao VN. Bộ trưởng cũng lưu ý thể thao VN cần lựa chọn đầu tư những môn thể thao hướng đến ASIAD, Olympic, phát huy hiệu quả những môn mà mình có lợi thế. "Ngoài các trung tâm do nhà nước quản lý, cần phối hợp chặt chẽ với các liên đoàn, hiệp hội thể thao để tăng cường đào tạo, phát hiện các tài năng. Từ phong trào quần chúng, đưa vào huấn luyện, tập trung sức lực và làm tốt hơn công tác quản lý VĐV, tạo điều kiện cho các em thi đấu mang vinh quang về cho thể thao nước nhà", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Điền kinh VN (trái) sẽ cạnh tranh quyết liệt với chủ nhà Thái Lan tại SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Tại 2 kỳ SEA Games gần nhất, thể thao VN đều xếp nhất toàn đoàn và có số lượng thành viên tham dự đông đảo. Ở SEA Games 32 diễn ra năm 2023 tại Campuchia, đoàn thể thao VN tham gia với 1.003 thành viên, đoạt 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ. Tại SEA Games 33 tới, ngành thể thao dự kiến đăng ký tham gia với 1.000 thành viên. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, cho biết xác định SEA Games 33 là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Cục TDTT tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt nhất về mặt lực lượng, đảm bảo công tác tập luyện nhằm hướng đến mục tiêu giữ vững vị thế ở đấu trường SEA Games.

C ẠNH TRANH QUYẾT LIỆT

Thái Lan (chủ nhà SEA Games 33) đã chốt số môn thi đấu lên tới 50 môn, nhiều hơn 13 môn so với SEA Games 32. Tuy nhiên số nội dung thi đấu lần này lại ít hơn so với kỳ SEA Games 2 năm trước (274 so với 283). Nước chủ nhà rút gọn số nội dung thi đấu ở các môn, trong đó có những nội dung thế mạnh của thể thao VN, vì thế sự cạnh tranh được dự báo rất quyết liệt. Đó cũng là lý do đoàn thể thao VN đặt chỉ tiêu khiêm tốn đoạt từ 75 - 85 HCV ở SEA Games 33.

Công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của đoàn thể thao VN đã triển khai từ năm ngoái, tập trung vào nhóm môn trọng điểm gồm điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, taekwondo, TDDC, xe đạp, quyền anh, bắn cung, đấu kiếm, judo, cầu lông, đua thuyền, karate, cầu mây, wushu, vật… Ngoài tập trung luyện tập ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia trên toàn quốc, một số VĐV chủ lực của các môn còn được tăng cường tập huấn, thi đấu quốc tế nhằm nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, trui rèn bản lĩnh. Các bộ phận chuyên môn của Cục TDTT như Phòng Thể thao thành tích cao cũng tích cực trong công tác quản lý để các môn được đầu tư đúng người, đúng việc và hiệu quả cao nhất. Trong đó việc thuê chuyên gia giỏi, áp dụng khoa học công nghệ vào tập luyện cũng được chú trọng để nâng cao thành tích cho VĐV.

Nhiều năm thống trị khu vực ở môn điền kinh nhưng thể thao VN đang chịu sức ép cạnh tranh lớn từ các nước, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan. Ở kỳ SEA Games 32, Thái Lan qua mặt VN, đoạt 16 HCV môn điền kinh. Đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, điền kinh VN dự báo khó đòi lại ngôi vị số 1 khu vực. Tương tự ở môn bơi, kể từ sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên giã từ đường đua, đội tuyển bơi VN ngày càng bị Singapore bỏ xa trên bảng xếp hạng, đồng thời chịu áp lực cạnh tranh từ Thái Lan, Indonesia. Ở môn cử tạ, VN dần đánh mất vị thế trong cuộc cạnh tranh với Indonesia, Thái Lan. Phải có sự chuẩn bị lực lượng thật tốt, trong đó chú trọng đầu tư cho lứa tài năng mới, thể thao VN mới hứa hẹn tạo được sự đột phá cho tham vọng không chỉ ở đấu trường SEA Games mà còn vươn ra châu lục, thế giới.