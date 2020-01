Mang sự 'nhẹ nhõm' vào lối chơi, U.23 Việt Nam sẽ gây sốc

Điều quan trọng là Việt Nam phải đánh bại được áp lực từ chính bản thân và cả áp lực từ phía khán giả. Khán giả thì bao giờ cũng khó tính - vừa muốn Việt Nam chiến thắng nhưng lại phải phô diễn được lối đá thanh thoát và đẹp mắt. 2 năm trước, U.23 Việt Nam không bị những áp lực kiểu này nên vô hình trung sự nhẹ nhõm về mặt tinh thần cũng là một trong những yếu tố đem lại kết quả đẹp đẽ đến mức không ngờ. Nếu năm nay U.23 Việt Nam mang được sự “nhẹ nhõm” ấy vào trong mỗi trận đấu thì có thể kết quả cũng không tồi”.

Cũng theo ông Đoàn Minh Xương, HLV Park Hang-seo luôn có tính toán chiến lược rất tốt: “Đội bóng do ông Park dẫn dắt không bao giờ bị hụt hẫng về lực lượng vì luôn có nhân sự dự trữ. Không có Văn Hậu thì đã có Bùi Hoàng Việt Anh. Tại sao chúng ta không thể thêm một lần tin tưởng vào sự mạo hiểm rất có chủ đích và tính toán của ông ấy.

Đình Trọng nhiều khả năng sẽ không đá được trận đầu tiên Linh Ngọc

Kể cả trong trường hợp Đình Trọng chưa đá được ngay trận đầu tiên đi chăng nữa thì hàng thủ cũng đủ cơ cấu tạo nên hệ thống phòng ngự mạnh. So với hai năm trước, đội U.23 Việt Nam hôm nay đồng đều hơn, có thể chơi được khá nhiều dạng sơ đồ, từ 3-4-3, 3-5-2 đến 4-1-4-1, đa dạng hơn về phong cách - không chỉ phòng ngự phản công mà có thể áp đặt được lối đá tấn công với những tình huống pressing tầm cao và thậm chí hoàn toàn có thể sử dụng bóng dài, bóng bổng tốt ngang ngửa với những cú ban bật nhỏ, một chạm”.

Ông Đoàn Minh Xương phân tích tiếp: “Vấn đề ở đây còn nằm ở chiến lược đường dài của Việt Nam tại giải. Mục tiêu là đoạt suất dự Olympic - tương đương với việc ít nhất phải lọt vào top 3. Do đó, giai đoạn then chốt chính là tứ kết. Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng nếu chỉ đứng nhì bảng D thì tại vòng knock - out chúng ta rất dễ phải đối đầu với Hàn Quốc - đội có nhiều khả năng giành vị trí nhất bảng C.

Do đó, theo quan điểm của tôi, U.23 Việt Nam cố gắng đảm bảo hệ thống phòng ngự và hệ thống tấn công cũng phải hoạt động hết công suất để có thể giành chiến thắng ở cả 3 trận vòng bảng. Nếu nhất bảng D, Việt Nam có thể sẽ đá với đội nhẹ ký hơn là đội nhì bảng C. Tấm vé đi Olympic vì thế cũng có thể dễ hiện hữu hơn”.