Arsenal, vì đâu nên nỗi?

Lần đầu tiên kể từ khi cơn đại dịch bùng nổ, khán giả Premier League mới được trở lại sân, với số lượng không hạn chế. Đau đớn thay, khán giả tại sân Emirates, trận Derby thành London giữa Arsenal tiếp Chelsea, lại chẳng có gì để nhớ trong lần trở lại đáng nhớ này. Họ đến sân rút cuộc chỉ để la ó chế diễu đội nhà, ngay từ trước giờ giải lao. Quyết định khó khăn không đến từ dưới sân, mà trên khán đài, vào khoảng giữa hiệp 2: khán giả nên về sớm hay nên ở lại để la ó dữ dội hơn!

HLV trưởng Mikel Arteta nói ông cần có thời gian. Nhưng thời gian sẽ chữa lành cơn khủng hoảng này, hay sẽ tiếp tục dìm Arsenal sâu hơn vào vực thẳm thất vọng? Đối thủ tiếp theo, vào cuối tuần này, chính là Man City – ĐKVĐ Premier League! Gần như chắc chắn, sẽ lại có thêm bước lùi, trước bất kỳ hy vọng nào về một bước tiến.

Mùa này, Arsenal đã chi 125 triệu bảng mua sắm lực lượng. Con số này hóa ra không làm cho Arsenal mạnh lên, mà chỉ làm cho tội trạng của HLV Arteta thêm nặng nề. Đến bao giờ thì Arsenal sẽ nhận ra rằng đây là HLV kém? Không dễ trả lời, bởi trước mắt thì Arsenal đã tuyên bố họ vẫn ủng hộ Arteta. Điều này đồng nghĩa một vấn đề khác là việc nhìn vào hàng ngũ các nhà cầm quân đỉnh cao để tìm người thay chỗ Arteta sẽ không có nhiều ý nghĩa.

HLV Arteta chưa đủ tầm để dẫn dắt Arsenal Reuters

Arteta là một cầu thủ tầm thường, với khoảng thời gian ngắn ngủi khoác áo Arsenal hoàn toàn không đủ để giới hâm mộ hy vọng vào cái điều sáo rỗng mà giới bình luận rất hay nhắc đến: ông ta xuất thân từ Arsenal nên hiểu rõ đội bóng. Vả lại, Arteta chưa bao giờ huấn luyện đỉnh cao, ngoài cái mác làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Man City. Rước nhân vật này về Arsenal là một thất bại. Khổ nỗi, không biết ai đã rước Arteta về Arsenal. Bản thân Arteta còn không thể trả lời câu hỏi này!

Đấy chính là nguyên nhân bao trùm, là “thất bại của mọi thất bại”, cũng là cả một khoảng xám vĩ đại để giới quan sát nhìn vào và… không thấy gì, trong những ngày sắp tới. Thay Arteta ư? Vấn đề không phải là mời ai, mà là ai mời!

Hồi cuối năm 2019, có đến 4 nhân vật phỏng vấn Arteta, trong những cuộc làm việc khác nhau, trước khi Arteta được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng Arsenal. Ông nói sau khi nhậm chức: “Vấn đề của Arsenal là đội đang mất phương hướng, chứ đừng chỉ trích các cầu thủ”. Đấy là lần hiếm hoi mà Arteta nói đúng. Ông thậm chí không nhớ hết những người đã phỏng vấn mình. Họ có quan điểm khác nhau, tư duy bóng đá khác nhau, tóm lại Arteta chẳng hiểu ai chọn ông, hoặc vì sao ông được chọn!

Arsenal đang trở thành đội bóng trung bình dưới thời Arteta Reuters

Các nhân vật ấy, có người vẫn đang tồn tại, như giám đốc kỹ thuật Edu. Có người đã ra đi, như người đứng đầu bộ phận bóng đá (Head of Football) Raul Sanllehi. Có người đã làm việc hàng chục năm, nhưng mỗi lúc lại nắm mỗi cương vị khác nhau, như giám đốc Vinai Venkatesham. Lại có một nhân vật gọi là giám đốc phát triển bóng đá, Richard Garlick, mà Arsenal mừng rỡ chiêu dụ từ… West Brom! Ngay tại Arsenal, người ta còn không dễ biết ai là ai, ai làm việc gì. Giám đốc phát triển bóng đá Garlick sẽ làm việc chặt chẽ với giám đốc kỹ thuật Edu – đại khái như vậy.

Kết quả là cái “mớ bòng bong” ấy đưa Arteta lên ghế HLV trưởng Arsenal, mua hậu vệ Ben White với giá những 50 triệu bảng, nói chung là làm tất cả những gì đã làm, để Arsenal một thời lừng lẫy rơi vào nông nỗi này. Hai năm liên tiếp đứng ở khoảng giữa Premier League, bây giờ lại nằm trong nhóm rớt hạng sau 2 trận thua tuyệt đối.