Bayern Munich đăng quang Champions League, sự tưởng thưởng cho người hùng Lewandowski

Tuy nhiên, dù đăng quang ngôi cao nhất châu Âu nhưng Lewandowski vẫn có những nỗi luyến tiếc khi chưa thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại giải đấu này của siêu sao Cristiano Ronaldo, người có 17 bàn trong mùa 2013 - 2014.

Nỗi luyến tiếc lớn nhất của Lewandowski có lẽ là anh mất cơ hội được tôn vinh giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho cầu thủ hằng năm, Quả bóng vàng. Bởi nếu so sánh tất cả phần còn lại, không ai có thể sánh được tiền đạo người Ba Lan trong mùa giải vừa qua. Trước đó, tạp chí France Football đã quyết định hủy giải này năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 . Tuy nhiên, theo báo giới Đức, Lewandowski vẫn còn cơ hội đoạt giải “FIFA The Best” dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, nếu như được tổ chức. Thậm chí, một số nguồn tin gần đây tiết lộ, không loại trừ khả năng FIFA sẽ tổ chức lại giải Quả bóng vàng để trao cho năm nay.