Bức thư cảm động của tuyển bóng đá nữ Afghanistan sau khi được giải cứu

Theo SBS News, hàng chục cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan hiện đã đến Úc an toàn sau khi được sơ tán khỏi Kabul. Họ nằm trong số 77 VĐV Afghanistan, quan chức và thành viên gia đình được Úc cấp thị thực nhân đạo, kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước . Hiện họ đang hoàn thành 2 tuần kiểm dịch bắt buộc tại khách sạn, và các cầu thủ được giải cứu đã chia sẻ một bức thư cùng bức vẽ xúc động thể hiện lòng biết ơn của mình đối với chính phủ và người dân Úc.

Một trong những hình vẽ trong thông điệp của các tuyển thủ nữ Afghanistan CHỤP MÀN HÌNH

Cựu tuyển thủ Afghanistan, Craig Foster đã chia sẻ thông điệp của thành viên tuyển nữ trên Twitter, khi chào mừng đội đến “ngôi nhà mới” của họ. Tin nhắn của các tuyển thủ nữ Afghanistan viết: “Gửi tới Chính phủ Úc và những người có tấm lòng tốt của Úc cũng như những người đã giúp đỡ chúng tôi… Chúng tôi đã lên kế hoạch để viết một bức thư cảm ơn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Chúng tôi tập hợp lại để vẽ một số bức tranh nhắc nhở rằng chúng tôi đã được cứu khỏi một cơn ác mộng.

Tình hình không may ở đất nước đã khiến chúng tôi phải bỏ lại mọi thứ sau lưng, ngay cả gia đình. Chúng tôi đã chấp nhận rủi ro để thành công trong sứ mệnh này và may mắn là chúng tôi được giải cứu bởi tất cả những nỗ lực, sự giúp đỡ hết mình của các bạn. Tất cả chúng tôi đều trân trọng những ngày đêm mà các bạn đã ở bên chúng tôi, đặc biệt là đội ngũ đã làm việc không quản ngại khó khăn. Họ cho chúng tôi cảm giác về gia đình thứ hai, những hy vọng, những ước mơ sẽ thành hiện thực. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thay đổi để cảm nhận khoảnh khắc bình yên và biến ước mơ thành hiện thực”.

Foster, cùng với luật sư Nikki Dryden, cựu trợ lý HLV đội tuyển nữ Afghanistan, Haley Carter, cựu HLV Kelly Lindsay và cựu đội trưởng Khalida Popal là một trong những thành viên nhóm vận động Chính phủ Úc cấp quyền tị nạn cho các cầu thủ bóng đá nữ nói trên.

Đoàn 77 VĐV, HLV Afghanistan và thành viên gia đình chuẩn bị rời Kabul Twitter

Theo đội trưởng tuyển nữ Afghanistan , Shabnam Mobarez, cô tin rằng Taliban đang nhắm mục tiêu vào các VĐV nữ. “Các đồng đội của tôi đã nói với tôi rằng họ (Taliban) đang đi từ nhà này sang nhà khác, lôi kéo các cô gái, đánh đập họ và có khả năng giết họ. Tôi tin rằng họ có một danh sách các cầu thủ bóng đá và có khả năng làm như thế”, Mobarez nói với đài truyền hình SBS News.

Trong một báo cáo đặc biệt từ tờ The Guardian, Kat Craig - một luật sư nhân quyền tại FiFPro (Liên minh toàn cầu đại diện cho các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp) cho biết một số cầu thủ đã bị ngăn cản rời khỏi đất nước nhưng họ đã sử dụng các biện pháp đặc biệt để trốn thoát. Phát biểu trên trang FiFPro, Khalida Popal cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa ở cấp độ quốc tế để đảm bảo đội bóng và gia đình của cầu thủ nữ được an toàn: “Những ngày qua cực kỳ căng thẳng nhưng hôm nay chúng tôi đã giành được một chiến thắng quan trọng. Các cầu thủ nữ đã dũng cảm và mạnh mẽ trong thời điểm khủng hoảng và chúng tôi hy vọng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn bên ngoài Afghanistan. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Bóng đá nữ là một gia đình và chúng tôi phải đảm bảo mọi người được an toàn”.