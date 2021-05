Cảnh sát lên án, điều tra cuộc nổi loạn kinh hoàng của CĐV M.U

Cuộc đụng độ của “Quỷ đỏ” tại vòng 34 Ngoại hạng Anh với đối thủ không đội trời chung Liverpool rạng sáng 3.5 (giờ VN) đã bị hoãn lại sau khi hàng trăm CĐV tràn vào sân Old Trafford. Hàng nghìn người hâm mộ M.U đã tụ tập bên ngoài sân Old Trafford để phản đối chủ sở hữu người Mỹ của CLB, gia đình Glazer, trong khi cảnh sát xác nhận 2 sĩ quan bị thương trong các cuộc đụng độ, 1 người phải cấp cứu trong bệnh viện sau khi bị “tấn công bằng chai”.

CĐV của M.U xâm chiếm sân Old Trafford và làm loạn AFP

Một tuyên bố của Cảnh sát Manchester cho biết: "Các cảnh sát đã biết về một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ở Old Trafford hôm nay (chủ nhật, ngày 2.5, giờ địa phương) nên phối hợp đưa ra các biện pháp để đảm bảo những người tham dự được an toàn và vẫn cho phép họ có quyền biểu tình hòa bình.

"Đầu giờ chiều nay (2.5), các nhóm người biểu tình bắt đầu tập trung tại Old Trafford và riêng lẻ tại khách sạn The Lowry, Salford nơi các cầu thủ M.U đang ở. Đến chiều muộn, khoảng 200 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài khách sạn Lowry và hơn 1.000 người tại Old Trafford. Các sĩ quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tham gia với những người có mặt nhưng khi quy mô các nhóm ngày càng lớn, trong đó nhiều người có mặt không thực hiện quyền biểu tình hòa bình của họ”.

Cảnh sát buộc phải dùng dùi cui để trấn áp CĐV quá khích của M.U AFP

Cảnh sát địa phương nói thêm: “Pháo sáng được phát ra và chai ném vào các nhân viên cảnh sát. Những người biểu tình bên ngoài Old Trafford trở nên rất hung hãn và chống đối cảnh sát. Những người trong sân vận động đã bị các nhân viên cảnh sát đuổi ra khỏi sân nhưng bên ngoài, sự thù địch ngày càng tăng với chai lọ và rào cản được ném vào các nhân viên cảnh sát và ngựa. Hai cảnh sát đã bị thương và 1 bị tấn công bằng chai, dẫn đến một vết cắt ở mặt, phải nhập viện cấp cứu. Với tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng, các nhân viên cảnh sát đã được tiếp viện từ các lực lượng lân cận để hỗ trợ cảnh sát Manchester. Sau khi thảo luận với BTC Ngoại hạng Anh, Hội đồng sân Old Trafford và các CLB, một quyết định chung đã được đưa ra để hoãn trận đấu vì lý do an toàn".

Theo báo giới Anh, ước tính có khoảng 10.000 người hâm mộ đã tụ tập hàng ngày bên ngoài sân “Nhà hát của những giấc mơ” trong một cuộc biểu tình chống lại các ông chủ người Mỹ của CLB, sau âm mưu tham gia giải ly khai European Super League thất bại. Người hâm mộ thậm chí đã chặn đường M.U rời khỏi khách sạn Lowry khiến trận đấu bị chậm 1 giờ, trước khi chính thức hoãn. Các cầu thủ và thành viên của M.U cuối cùng rời khách sạn lúc 7 giờ 15 tối, với sự hộ tống của cảnh sát.

CĐV nổi loạn yêu cầu chủ sở hữu người Mỹ phải ra đi AFP

Cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trước nhiều ngày, khi HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U từng “cầu xin” CĐV thực hiện trong hòa bình. Nhưng cơn tức giận bùng lên trong các cuộc biểu tình với những người hâm mộ đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” vào nhau. Một số cảnh quay sau đó cho thấy những CĐV xâm chiếm sân và đốt pháo sáng. Một quả pháo sáng đã được ném về phía khu vực của kênh Sky Sports, nơi huyền thoại Jamie Carragher của Liverpool đang theo dõi. Sky Sports cho biết trong buổi phát sóng trực tiếp rằng các camera bên sân cũng như bóng, cột cờ góc và các vật dụng khác đã bị đánh cắp.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Manchester nhấn mạnh: "Hành vi thể hiện ngày hôm nay của những người hâm mộ ở Old Trafford và The Lowry Hotel là liều lĩnh và nguy hiểm. Chúng tôi hiểu niềm đam mê mà nhiều người hâm mộ M.U dành cho đội của họ và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền biểu tình hòa bình. Nhưng chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra và truy tố những người chịu trách nhiệm".