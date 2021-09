Champions League: Chelsea nhận hung tin từ Kante trước chuyến làm khách ở Juventus

“Christian, Mason và Reece phải ngồi ngoài do chấn thương, còn N'Golo thì không may có kết quả dương tính Covid-19 và cần phải cách ly và tuân theo các quy định của chính phủ. Anh ấy đã không tham gia tập luyện hôm nay và tất nhiên là không ở cùng đội", HLV Tuchel nói với các phóng viên ngày 28.9.

Kante (phải) là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ của HLV Tuchel AFP

Kante sẽ bị cô lập trong 10 ngày, đồng nghĩa với việc tiền vệ 30 tuổi cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu ở Ngoại hạng Anh với Southampton cuối tuần này và không chắc chắn về việc liệu có thể ra sân tại UEFA Nations League cho tuyển Pháp gặp Bỉ vào ngày 7.10 hay không.

HLV Tuchel cũng than vãn rằng, ông không biết có bao nhiêu cầu thủ trong đội của mình đã được tiêm phòng (do tự nguyện) và thừa nhận đây thực sự là một cản trở cho kế hoạch của Chelsea. "Các cầu thủ là người lớn và đó là sự lựa chọn tự do nếu họ muốn tiêm phòng hay không. Tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận nó", chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

HLV Tuchel bắt đầu cảm nhận được những khó khăn do tình trạng chấn thương ngày càng nhiều ở Chelsea AFP

Tuchel đã dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League hồi tháng 5, chỉ 4 tháng sau khi tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge. Ông thừa nhận rằng thành tích này cộng với một kỳ chuyển nhượng thành công, đã thay đổi cách nhìn của các đối thủ về Chelsea ở mùa này. "Thật khó để bị coi là đội chiếu dưới khi bạn vừa mới giành được danh hiệu nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã tham dự từ một tâm thế không được đánh giá cao ở mùa giải trước, nhưng sau đó chơi tốt hơn qua mỗi trận đấu và ngày càng tự tin”, HLV Tuchel cho biết thêm.

Sau chiến thắng 1-0 trước Zenit ở lượt đầu bảng H, Chelsea sẽ gặp thách thức không nhỏ trên sân của Juventus, bất chấp đội bóng Ý đang có khởi đầu khá thất vọng ở Serie A mùa này. “Bà đầm già” mở màn bảng H suôn sẻ với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trên sân Malmo.