Chelsea và những bài toán của Tuchel

Chơi trên sân nhà và với khí thế lên cao sau những trận đấu thành công trước đó tại giải Ngoại hạng Anh cũng như Champion League , ông Tuchel tung ra sân đội hình mà theo ông là ưng ý nhất , kết thúc trận đấu với tỉ số hoà 0-0 trước M.U, không phải là kết quả không thể không hài lòng nhưng qua đó thể hiện 1 số mặt được và chưa được để ông tiếp tục thay đổi cũng như hoàn thiện những mảnh ghép của mình

Điều đầu tiên thay đổi rõ ràng dưới thời ông so với Frank Lampart đó là khả năng kiểm soát bóng, nhìn rất rõ trong việc sử dụng con người. Vị chiến lược gia này muốn dùng những cầu thủ kĩ thuật, có khả năng kiểm soát bóng , hoá giải những tình huống pressing của đối phương ngay từ phần sân nhà. Ngay cả việc ở khu vực 1/3 sân nhà cần sự an toàn bằng những đường phá bóng hoặc chuyền dài lên phía trên thì ông vẫn cho các học trò của mình kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngắn. Việc chọn lựa 3 trung vệ với Azpillicueta bên phải , Chritensen ở trung lộ và Rudiger bên trái không phải những mẫu trung vệ thiên về quá nhiều sức mạnh (ngoại trừ Rudiger) cho thấy ông muốn xây dựng lối chơi phát triển tấn công ngay từ sân nhà.Trong khung thành rất may cho ông là ông đang sở hữu 1 trong những thủ môn chơi chân tốt nhất thế giới hiện nay như Mendy .