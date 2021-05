Chung kết Champions League: Ông chủ Man City hào phóng trả chi phí cho CĐV đến Porto

"Hàng nghìn CĐV Man City sẽ được hưởng lợi từ quyết định này để giảm bớt áp lực tài chính đối với những người hâm mộ đã và đang phải đối mặt hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19", một thông báo của CLB Man City hôm 18.5 viết.

"Chi phí tăng cao do ảnh hưởng Covid-19, kết hợp với xét nghiệm PCR cần thiết nhưng tốn kém, khiến chuyến đi đến Porto sẽ gây khó đối với nhiều người hâm mộ may mắn đủ điều kiện có vé (giá từ 200 - 400 bảng/vé). Do các hạn chế liên quan đến Covid-19 cần thiết được áp dụng, phần lớn người hâm mộ muốn tham dự trận chung kết lịch sử đầu tiên của CLB bắt buộc phải làm như vậy trong chuyến đi 24 giờ, có nghĩa là sẽ tài trợ cho việc di chuyển vài nghìn người hâm mộ Man City trên gói du lịch chính thức vào ngày diễn ra trận chung kết", CLB Man City nhấn mạnh.