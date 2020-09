CLB AS Roma sốc khi bị xử thua ở vòng khai màn Serie A

Tiền vệ này đã bước sang tuổi 23 vào tháng 7, do đó không còn đủ điều kiện để nằm trong danh sách đội U.21 AS Roma mà anh đã góp mặt ở mùa giải trước. Tuy nhiên, Diawara đã không được đăng ký vào danh sách đội 1, kể cả sau khi Serie A trước đó thông báo vấn đề này cho AS Roma.

Diawara (trái) thi đấu trong trận gặp Verona ở vòng 1 Serie A AFP

Tuy nhiên, ở trận đấu trên sân Stadio Bentegodi thuộc vòng 1 Serie A mùa giải 2020 - 2021, tuyển thủ Guinea nói trên vẫn được HLV Paulo Fonseca của AS Roma tung ra sân ngay từ đầu. Do đó, chiếu theo quy định, ban tổ chức Serie A lập tức đưa ra án phạt vào hôm 22.9.