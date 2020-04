Cựu Chủ tịch FIFA muốn Qatar trả quyền đăng cai World Cup 2022 cho Mỹ

Trong phát biểu trên tờ Bild của Đức hôm 16.4, ông Blatter nói rằng Mỹ sẽ có thể đăng cai World Cup 2022 trong tháng 6 và 7.2022 trong bối cảnh Qatar bị điều tra về hối lộ ở cuộc bỏ phiếu. Trước đó, do thời tiết nóng bức vào mùa hè, FIFA và Qatar đã thống nhất chuyển World Cup 2022 sang thi đấu vào tháng 11 và 12.

“Đức cũng có thể đăng cai giải đấu nhưng khó có thể do World Cup vừa diễn ra tại châu Âu sau khi Nga tổ chức World Cup 2018. Vì vậy, châu Âu không phải là sự lựa chọn ưu tiên nếu rút World Cup 2022 tại Qatar”, ông Blatter - người từ chức vào năm 2016 và hiện đang bị cấm hoạt động bóng đá do một bê bối tham nhũng khác, nói.

Cựu quan chức từng có 17 năm giữ cương vị Chủ tịch FIFA nhấn mạnh thêm: "Mỹ có thể tổ chức World Cup tiếp theo thay vì phiên bản năm 2026. Họ có khả năng, và Nhật Bản cũng có thể làm điều đó”. Cựu Chủ tịch FIFA chỉ ra rằng có sự can thiệp chính trị trong quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, và nói: “Đã có một thỏa thuận trong Ủy ban điều hành của FIFA để trao World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 tới Mỹ, trước khi xuất hiện sự can thiệp chính trị xảy ra để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Đó là tất cả, vì loại quyết định này chỉ xảy ra thông qua sự can thiệp chính trị cấp cao”.