Đông Nam Á đề xuất FIFA trao 1 suất dự World Cup trẻ

Ông Hamidin cũng đưa ra nhiều dẫn chứng thực tế Đông Nam Á tại World Cup U.20 chỉ mới có 4 quốc gia góp mặt là Indonesia (1979 và sắp tới là chủ nhà 2021), Malaysia (chủ nhà năm 1997), Myanmar (lọt vào VCK năm 2015 tại New Zealand) và VN (lọt vào VCK năm 2017 tại Hàn Quốc). Còn ở World Cup U.17 thậm chí còn ít hơn khi chỉ có Thái Lan 2 lần dự VCK năm 1997 tại Ai Cập và năm 1999 tại New Zealand. Con số này là không tương xứng với mức độ quan tâm của một khu vực nơi hầu hết các quốc gia đều xem bóng đá là môn thể thao vua... Do đó, FIFA nên trao thêm một suất dự World Cup trẻ cho Đông Nam Á để tăng cường cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và hòa nhập với bóng đá toàn cầu.