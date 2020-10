EURO 2020 trước những vòng đấu cuối cùng: Lộn xộn vì chủ nhà Romania

Anh, CH Czech (nhất và nhì bảng A); Ukraine, Bồ Đào Nha (bảng B); Đức, Hà Lan (bảng C); Thụy Sĩ, Đan Mạch (bảng D); Croatia, Xứ Wales (bảng E); Tây Ban Nha, Thụy Điển (bảng F); Ba Lan, Áo (bảng G); Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ (bảng H); Bỉ, Nga (bảng I); Ý, Phần Lan (bảng J). Vòng loại EURO 2020 đã gần hoàn thành chặng đường với 20 đội tuyển đã được xác định ở các bảng của vòng chung kết diễn ra tại 12 thành phố của 12 thành viên UEFA. Đó là 20 đội tuyển(nhất và nhì bảng A);(bảng B);(bảng C);(bảng D);(bảng E);(bảng F);(bảng G);(bảng H);(bảng I);(bảng J).

4 suất còn lại sẽ là cuộc đua tranh của 16 đội tuyển có thứ hạng tốt nhất tại các bảng đấu ở UEFA Nations League gồm: Serbia, Na Uy, Scotland, Israel, Bosnia, Bắc Ireland, Slovakia, CH Ireland, Iceland, Romania, Bulgaria, Hungary; 16 đội tuyển này sẽ được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Trong mỗi bảng, các cặp đấu theo thể thức bán kết 1 lượt để chọn ra đội tuyển đoạt vé dự vòng chung kết EURO 2020. Do đại dịch Covid-19 nên vòng chung kết được dời lại hẳn 1 năm, tức là từ ngày 12.6 đến 12.7.2020 dời sang 11.6 đến 11.7.2021.

Nhóm play-off A

Bốn đội tuyển quốc gia ở nhóm này gồm Bulgaria, Hungary, Iceland và Romania sau khi căn cứ thành tích ở UEFA Nations League đã quyết định chọn Bulgaria và Iceland được thi đấu sân nhà để gặp lần lượt Hungary và Romania. Hai đội tuyển giành chiến thắng trong lượt trận diễn ra rạng sáng 9.10 (theo giờ VN) sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 13.10.

Do Romania được đăng cai bảng C của vòng chung kết nên nếu chỉ đội tuyển quốc gia này giành vé, họ đương nhiên được xếp ở bảng C đã bao gồm Hà Lan, Ukraine và Áo. Nếu không phải Romania "vô địch" nhóm này thì đội tuyển giành vé sẽ phải lọt vào bảng đấu tử thần của VCK EURO 2020 gồm Đức, Pháp và Bồ Đào Nha.

Bảng A, B và C của vòng chung kết EURO 2020

Nhóm play-off B

Bosnia and Herzegovina sẽ tiếp Bắc Ireland trên sân nhà ở trận bán kết 1 trong khi Slovakia chào đón CH Ireland ở trận bán kết 2 (cùng diễn ra rạng sáng 9.10). Vẫn có khả năng xảy ra cuộc tranh chấp chiếc vé dự vòng chung kết sẽ tiếptrên sân nhà ở trận bán kết 1 trong khichào đónở trận bán kết 2 (cùng diễn ra rạng sáng 9.10). Vẫn có khả năng xảy ra cuộc tranh chấp chiếc vé dự vòng chung kết EURO 2020 giữa hai đội tuyển thuộc Liên hiệp Anh đều nằm trên đảo Ireland. Đội thắng cuộc trong nhóm này sẽ lọt vào bảng E của vòng chung kết đã có mặt Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ba Lan.

Nhóm play-off C

Na Uy, Serbia, Scotland và Israel sẽ chia làm hai cặp đối đầu theo thứ tự vừa nêu với ưu thế đang thuộc vê Na Uy của Haaland và Scotland. Trận chung kết sẽ chọn ra đội tuyển lọt vào bảng D của vòng chung kết đã có mặt tuyển Anh, Croatia và CH Czech.

Các bảng D, E, F của vòng chung kết

Nhóm play-off D

Bốn thành viên tranh chiếc vé dự vòng chung kết EURO 2020 cuối cùng gồm Georgia gặp Belarus và Bắc Macedonia gặp Kosovo. Thành viên mới nhất của UEFA là Kosovo được dự đoán mạnh nhất bảng đấu này và nhiều khả năng họ giành được luôn chiếc vé danh giá để tham dự giải đấu cao nhất châu Âu. Đây có thể nói là bảng đấu yếu nhất với các đội tuyển đứng đầu hạng D, hạng đấu của các đội có thứ hạng thấp nhất của UEFA Nations League.