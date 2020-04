FIFA đề xuất đổi luật để các giải đấu ‘vượt cạn’ sau đại dịch Covid-19

Theo AFP, Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA ) đã đề xuất biện pháp trên giảm bớt lo ngại về thể lực và lợi ích của cầu thủ với quyết tâm kết thúc mùa giải sau khi bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19

Theo quy định cũ, trong trận đấu mỗi đội chỉ được phép thay thế 3 cầu thủ. Nhưng giờ đây FIFA muốn đề xuất tăng lên 5 cầu thủ và chỉ trong 3 lượt thay (90 phút thi đấu chính thức), và được thay cầu thủ thứ 6 nếu trận đấu bước qua hiệp phụ.

FIFA cho biết: “Trên thực tế, sau khi bóng đá “đứng bánh” do đại dịch Covid-19, các giải đấu gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày với tần suất trận đấu cao hơn bình thường trong các tuần liên tiếp. An toàn cho các cầu thủ là một trong những ưu tiên chính của FIFA. Một điều đáng lo ngại về vấn đề này là tần suất trận đấu cao hơn bình thường có thể làm tăng nguy cơ chấn thương tiềm ẩn do cầu thủ bị quá tải.