FIFA sắp có cuộc cách mạng lớn: Trận đấu 60 phút, đá biên, thay người thoải mái

Thông tin này bắt nguồn từ tờ Mundo Deportivo khi cho rằng giải đấu U.19 “Future of Football Cup” với 4 đội tham gia (PSV, AZ Alkmaar, RB Leipzig và Club Brugge) đang được FIFA sử dụng để thử nghiệm. Florentino Perez, Chủ tịch CLB Real Madrid và là chủ tịch của dự án giải ky khai thất bại European Super League, đã cảnh báo vào đầu năm nay rằng cần phải thực hiện những thay đổi để cứu bóng đá.

Theo tờ Mundo Deportivo, những thay đổi được thử nghiệm của FIFA tập trung vào 4 khía cạnh. Thứ nhất, thay vì 45 phút mỗi hiệp (tổng cộng tối thiểu 90 phút mỗi trận), giới hạn thời gian 30 phút mỗi hiệp dự kiến được thử nghiệm. Thứ hai, thay người không giới hạn ở mỗi trận. Hiện tại, FIFA đang cho phép 5 lần thay người mỗi trận (6 người nếu bước qua hiệp phụ), thay vì 3 lần như thường lệ, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 . Vì vậy, nếu áp dụng thay người không giới hạn sẽ phải có những điều kiện và điều đó sẽ được xem xét.

Thứ ba, đá biên tương tự futsal thay vì dùng tay ném biên. Arsene Wenger, người hiện đang làm Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, trước đây từng giải thích lý do tại sao ông tin rằng những cú đá biên có thể cải thiện bóng đá. “Khi bạn có một quả ném biên, nó được coi là một lợi thế cho đội đang sở hữu. Nhưng trên thực tế, bạn đang gặp bất lợi với 9 cầu thủ trên sân so với 10 cầu thủ của đối thủ. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chúng tôi luôn phải suy nghĩ về cách có thể làm cho trận đấu trở nên nhanh hơn và ngoạn mục hơn”, cựu HLV huyền thoại của CLB Arsenal nói.