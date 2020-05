Giải “Quả bóng vàng” và FIFA The Best trước nguy cơ bị hủy

Theo tờ Marca, sau khi hầu hết giải quốc nội trên toàn cầu “đứng bánh” do dịch Covid-19 từ tháng 3 cộng với việc Euro lẫn Copa America năm nay bị hoãn, hai giải thưởng này đang ở tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” để bầu chọn những hạng mục. Bởi nếu tiến hành, sự công bằng sẽ trở thành đề tài gây tranh cãi vì thiếu sức thuyết phục và suy giảm giá trị. Vì vậy, nhiều khả năng giải thưởng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm (Ballon d'Or) có thể sẽ lần đầu tiên bị hủy trong lịch sử 64 năm hình thành.

Đây là giải thưởng lâu đời và uy tín nhất do Tạp chí France Football của Pháp tổ chức bình chọn với các lá phiếu từ nhà báo thể thao toàn cầu. Kể từ năm 2017, FIFA cho ra đời một giải thưởng “FIFA The Best” uy tín hàng năm song song với Ballon d'Or để mở rộng hạng mục bình chọn như cầu thủ, đội bóng nam, nữ xuất sắc nhất, HLV, thủ môn, bàn thắng đẹp, người hâm mộ, Fair-play… Khác với Ballon d'Or, các hạng mục giải “FIFA The Best” sẽ được bầu chọn bởi nhà báo, HLV và đội trưởng tuyển quốc gia, đại diện người hâm mộ.

Giải Ballon d'Or 2020 nhiều khả năng bị hủy AFP

Thế nhưng, với việc một số giải hàng đầu đã hủy mùa 2019 - 2020 (như Pháp, Bỉ) và các giải còn lại đang rục rịch trở lại thi đấu tuân theo những quy định nghiêm ngặt chống dịch bệnh, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh sự chính xác của bình chọn cho các giải này: “Ai giỏi hơn? Bất cứ con số nào tốt hơn và đẹp nhất, thì liệu cá nhân, tập thể chiến thắng có xứng đáng với giải thưởng danh giá lần này?”.

Theo tờ AS, tranh cãi và mâu thuẫn chắc chắn sẽ xảy đến trong cuộc bình chọn do nó sẽ không công bằng. Tờ báo này cho biết, các tiêu chí bình chọn sẽ “hỗn loạn” khi bóng đá thế giới rơi vào “hoàn cảnh đặc biệt” do đại dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thành tích của cầu thủ do các giải đấu bị đình chỉ hoặc hủy và buộc phải cách ly xã hội thời gian dài. Thậm chí, ngay cả khi bóng đá trở lại trong thời gian tới, các ngôi sao hoặc ứng viên sáng giá cho các giải rất dễ dính chấn thương vì quá tải thể lực do phải thi đấu dồn lịch, di chuyển xa để chơi trên sân trung lập (kế hoạch của Ngoại hạng Anh), cũng như thiếu cảm hứng trong các sân khán đài trống vắng…

Các cuộc bình chọn cho hạng mục giải FIFA The Best 2020 sẽ gặp khó AFP

Đó là chưa kể đến những ngôi sao bị hành hạ sức khỏe do nhiễm Covid-19 gần đây, chẳng hạn như tiền đạo Paulo Dybala - người gồng mình điều trị bệnh trong 1 tháng rưỡi với 4 lần xét nghiệm dương tính. Theo tờ Marca, bất chấp các cuộc bình chọn 2 giải thưởng trên luôn gây tranh cãi về kết quả trong hơn 1 thập niên qua, nhưng với tình cảnh của dịch Covid-19, ban tổ chức ắt hẳn sẽ phải tính đến quyết định hủy giải thưởng hoặc đưa ra một phương thức phù hợp cho các cuộc bình chọn. Dư luận thậm chí còn ví von rằng, nếu các cuộc bình chọn vẫn diễn ra, giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 nên trao cho… vi rút Corona chủng mới!