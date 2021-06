Hình ảnh tuyển Uruguay bị hoen ố vì vụ quấy rối tình dục ở Copa America 2021

Sự cố xảy ra khi tuyển Uruguay di chuyển đến khách sạn tại thành phố Cuiaba, Brazil chuẩn bị cho trận gặp tuyển Chile (hòa 1-1) ở lượt đấu thứ 3 bảng A Copa America rạng sáng 22.6 (giờ VN).

Tại đây, trong thành phần tuyển Uruguay có gần 50 người bao gồm cả 2 nhân viên an ninh tháp tùng. Mặc dù vậy, 1 trong 2 người này đã có hành vi quấy rối tình dục với một nữ nhân viên an ninh do Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) thuê để bảo vệ nơi ở khách sạn đội tuyển Uruguay trú ngụ.

Vụ việc được báo cáo với quản lý khách sạn trước khi thông báo với cảnh sát. Theo nữ nạn nhân kể lại và được tờ Ge Globo cho biết, nhân viên an ninh của đội tuyển Uruguay đã có lời đề nghị khiếm nhã với nữ nhân viên của CONMEBOL là hãy hôn anh ta, sau đó còn nhét tiền vào túi áo và cầm tay cô này.

Tuyển Uruguay đến khách sạn tại thành phố Cuiaba, Brazil trước khi xảy ra sự cố nhân viên an ninh quấy rối tình dục TyC Sports

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến lấy lời khai thì nhân viên an ninh của đội tuyển Uruguay “chối bay chối biến”, cho rằng mình chỉ nói chuyện về công tác an ninh. Mặc dù vậy, các bằng chứng từ máy quay an ninh đã cho thấy rõ mọi hành động của người này, khiến ban lãnh đội tuyển Uruguay vô cùng tức giận và lập tức thông báo sa thải nhân viên an ninh.

Cảnh sát Brazil cũng lập tức tạm giam nhân viên quấy rối tình dục của tuyển Uruguay, và sẽ xét xử trong phiên tòa sắp tới. Ngoài ra, khi trở lại Uruguay, nhân viên an ninh này cũng sẽ bị xét xử tiếp vì tội làm hoen ố hình ảnh đội tuyển quốc gia.

Sự cố bê bối quấy rối tình dục này của nhân viên an ninh tuyển Uruguay, là trường hợp thứ 2 tại giải Copa America năm nay, khi trước ngày khai mạc chủ tịch LĐBĐ Brazil, ông Rogerio Caboclo cũng bị đình chỉ chức vụ vì hành vi quấy rối tình dục với một nữ nhân viên.