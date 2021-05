HLV Klopp của Liverpool ví lịch thi đấu của M.U là một ‘tội ác’

HLV của M.U, Ole Gunna r Solskjaer đã thực hiện 10 sự thay đổi ở trận thua 1-2 trên sân nhà trước Leicester ở vòng 35 hôm 12.5, và giúp Man City chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh sớm 3 vòng đấu. Chiến thắng này mang lại cho Leicester, hiện đang đứng thứ 3, có lợi thế 9 điểm so với cựu vô địch Liverpool trong cuộc đua tranh suất dự Champions League mùa tới.

Đội bóng của Klopp thi đấu ít hơn Leicester 2 trận, và hiện kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 7 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận. Vì vậy, Liverpool rất cần 1 trận thắng trước M.U trên sân Old Trafford để duy trì hy vọng lọt vào tốp 4. Cuộc đụng độ này vốn được xếp lịch đá ngày 2.5 nhưng bị hoãn do CĐV M.U nổi loạn xâm chiếm sân Old Trafford để phản đối chủ sở hữu người Mỹ tham gia giải ly khai European Super League.