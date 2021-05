Kết quả M.U 1-2 Leicester: ‘Bầy cáo’ giúp Man City đăng quang Ngoại hạng Anh

Sau nhiều cuộc biểu tình dữ dội phản đối chủ sở hữu người Mỹ, đông đảo cảnh sát và nhân viên đã được bố trí ở bên ngoài sân Old Trafford mặc dù khán giả vẫn bị cấm vào xem trận đấu do quy định của đại dịch Covid-19. Ở trận này, HLV Ole Gunnar Solskjear đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình so với trận thắng Aston Villa 3-1 vòng trước để giúp các trụ cột dưỡng sức hướng đến chung kết Europa League sắp tới.